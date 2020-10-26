Classificado para as quartas, São Paulo continua invicto contra Ceni

Sim, Rogério Ceni é um dos maiores ídolos do São Paulo, porém, quando se está do outro lado, não adianta, é rival. Na noite deste domingo (25) foi assim, mesmo que com emoção. No confronto de volta das oitavas de final diante do Fortaleza comandado pelo ex-goleiro, o time paulista classificou-se para a próxima fase da Copa do Brasil após passar nos pênaltis.

No tempo regulamentar, um novo empate, por 2 a 2 (dois gols de Brenner, um de David e outro de Roger Carvalho). No jogo de ida, no Ceará, o placar também ficou em igualdade, mas por 3 a 3. Isso aumenta a sequência positiva do São Paulo diante do Leão.Até agora, são cinco jogos contra o Fortaleza comandado por Ceni, com três vitórias e esses dois empates. Os triunfos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro, dois em 2019 e um em 2020 (1x0, 2x1 e 1x0). Portanto, é fato: o time nunca perdeu para o ex-goleiro e seu eterno ídolo.Neste domingo, o São Paulo ia vencendo por 2 a 0 quando o Fortaleza conseguiu chegar ao empate e levar a decisão para os pênaltis. Após 18 cobranças, Gabriel Dias parou em Tiago Volpi e Léo converteu, dando a vaga para o Tricolor, que é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.