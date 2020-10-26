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futebol

Classificado para as quartas, São Paulo continua invicto contra Ceni

Tricolor enfrentou ídolo pela quinta vez e saiu com vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, vivo por taça ainda inédita em sua história; relembre os outros quatro confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 08:00

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Lancepress!
Sim, Rogério Ceni é um dos maiores ídolos do São Paulo, porém, quando se está do outro lado, não adianta, é rival. Na noite deste domingo (25) foi assim, mesmo que com emoção. No confronto de volta das oitavas de final diante do Fortaleza comandado pelo ex-goleiro, o time paulista classificou-se para a próxima fase da Copa do Brasil após passar nos pênaltis.
No tempo regulamentar, um novo empate, por 2 a 2 (dois gols de Brenner, um de David e outro de Roger Carvalho). No jogo de ida, no Ceará, o placar também ficou em igualdade, mas por 3 a 3. Isso aumenta a sequência positiva do São Paulo diante do Leão.Até agora, são cinco jogos contra o Fortaleza comandado por Ceni, com três vitórias e esses dois empates. Os triunfos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro, dois em 2019 e um em 2020 (1x0, 2x1 e 1x0). Portanto, é fato: o time nunca perdeu para o ex-goleiro e seu eterno ídolo.Neste domingo, o São Paulo ia vencendo por 2 a 0 quando o Fortaleza conseguiu chegar ao empate e levar a decisão para os pênaltis. Após 18 cobranças, Gabriel Dias parou em Tiago Volpi e Léo converteu, dando a vaga para o Tricolor, que é o primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.
Um fato que chamou atenção, aliás, é que não havia nenhuma bandeira no estádio do Morumbi no domingo em menção a Ceni, algo que sempre acontece em partidas entre as equipes como uma forma de homenageá-lo.

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