Classificado para a final, São Paulo vive sua melhor campanha na história do Brasileirão Sub-20

O São Paulo está classificado para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2021. Com isso, o clube vive sua melhor campanha na história da competição, chegando a um patamar nunca antes atingido pelo Tricolor. Nos dois períodos vividos pelo torneio, o time jamais havia chegado à final.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O Campeonato Brasileiro Sub-20 teve duas 'eras' em sua história. A primeira foi iniciada em 2006 e terminou em 2014, quando era organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A segunda, de 2015 até o momento, tem organização da CBF.
Nas primeiras nove edições do torneio, o São Paulo sequer chegou à semifinal, enquanto viu seus rivais terem maior glória, com o Corinthians sendo campeão uma vez e o Palmeiras como vice colocado duas vezes. O Cruzeiro foi o maior vencedor do torneio no período, com três conquistas.
Após a CBF assumir a competição, em 2015, o Tricolor alcançou uma temporada melhor, que é, até então, sua melhor participação na história do torneio, alcançando a semifinal, em 2017.
Ao todo, foram seis participações, sendo eliminado na primeira fase em duas, na segunda fase (tanto em uma segunda fase de grupos quanto em quartas de final) em três e chegando às semifinais em uma.
Participações do São Paulo no Brasileirão desde 2015:- 2015 - Eliminado na primeira fase (grupos) - Campeão: Fluminense- 2016 - Eliminado na 2ª fase (grupos) - Campeão: Botafogo- 2017 - Eliminado na semifinal pelo Coritiba - Campeão: Cruzeiro- 2018 - Eliminado na primeira fase (grupos) - Campeão: Palmeiras- 2019 - Eliminado na 2ª fase (quartas) pelo Corinthians - Campeão: Flamengo- 2020 - Eliminado na 2ª fase (quartas) pelo Athletico-PR - Campeão: Atlético-MG- 2021 - Classificado para a finalNo primeiro ano de Alex de Souza como treinador da base do São Paulo, o time chegou a sua melhor campanha na história do campeonato ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo, na Gávea, e eliminar o time carioca pelo placar agregado de 2 a 1. Com o resultado, o Tricolor está na final, mas aguarda o resultado do confronto entre Atlético-MG e Internacional, no domingo (7).