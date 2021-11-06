Classificado para a final, São Paulo vive sua melhor campanha na história do Brasileirão Sub-20

Crédito: Twitter/ @SaoPauloFC

O São Paulo está classificado para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2021. Com isso, o clube vive sua melhor campanha na história da competição, chegando a um patamar nunca antes atingido pelo Tricolor. Nos dois períodos vividos pelo torneio, o time jamais havia chegado à final.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Campeonato Brasileiro Sub-20 teve duas 'eras' em sua história. A primeira foi iniciada em 2006 e terminou em 2014, quando era organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A segunda, de 2015 até o momento, tem organização da CBF.

Nas primeiras nove edições do torneio, o São Paulo sequer chegou à semifinal, enquanto viu seus rivais terem maior glória, com o Corinthians sendo campeão uma vez e o Palmeiras como vice colocado duas vezes. O Cruzeiro foi o maior vencedor do torneio no período, com três conquistas.

Após a CBF assumir a competição, em 2015, o Tricolor alcançou uma temporada melhor, que é, até então, sua melhor participação na história do torneio, alcançando a semifinal, em 2017.

Ao todo, foram seis participações, sendo eliminado na primeira fase em duas, na segunda fase (tanto em uma segunda fase de grupos quanto em quartas de final) em três e chegando às semifinais em uma.