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futebol

Classificação na Copa do Brasil para o Fortaleza passa por acabar com jejum

Derrota no fim de semana pelo Brasileirão contra o Atlético-MG caracterizou o sexto jogo seguido sem vencer do Leão...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 16:29
Crédito: Tricolor perdeu em casa por 2 a 0 (Pedro Souza/Atlético-MG
O Fortaleza se prepara visando o confronto de importância histórica para o clube onde, na próxima quarta-feira (15), disputa o jogo decisivo pelas quartas de final na Copa do Brasil recebendo o São Paulo após empatar heroicamente por 2 a 2 no Morumbi no confronto de ida. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, apesar do contexto na temporada como um todo favorável, o Leão do Pici precisará superar uma barreira recente que se estabeleceu com relação a sequência de partidas sem conseguir vencer.
A última vez que o time de Juan Pablo Vojvoda saiu vitorioso de um compromisso foi em 7 de agosto quando, em visita ao Palmeiras no Allianz Parque, venceu por 3 a 2 no confronto da 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro.
De lá até aqui, o time chegou a emplacar quatro resultados de igualdade seguidos e vem de dois reveses para Bahia e Atlético-MG, no último fim de semana. No período em questão, o Fortaleza tomou dez gols e marcou outros seis.

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