Classificação na Copa do Brasil para o Fortaleza passa por acabar com jejum

Crédito: Tricolor perdeu em casa por 2 a 0 (Pedro Souza/Atlético-MG

O Fortaleza se prepara visando o confronto de importância histórica para o clube onde, na próxima quarta-feira (15), disputa o jogo decisivo pelas quartas de final na Copa do Brasil recebendo o São Paulo após empatar heroicamente por 2 a 2 no Morumbi no confronto de ida. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPorém, apesar do contexto na temporada como um todo favorável, o Leão do Pici precisará superar uma barreira recente que se estabeleceu com relação a sequência de partidas sem conseguir vencer.

A última vez que o time de Juan Pablo Vojvoda saiu vitorioso de um compromisso foi em 7 de agosto quando, em visita ao Palmeiras no Allianz Parque, venceu por 3 a 2 no confronto da 15ª Rodada do Campeonato Brasileiro.