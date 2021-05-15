Classificação às oitavas de final garantiu mais R$ 5,6 milhões nos cofres do Atlético-MG

O complicado jogo vencido pelo Atlético-MG fora de casa, derrotando o América de Cali, na última quinta-feira, 13 de maio, por 3 a 1, em um ambiente pesado, com o Galo superando efeitos de bombas de lacrimogêneo e um ambiente tenso no país, que vive uma crise entre povo e governo, teve suas recompensas. A equipe mineira garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência e ainda embolsou uma premiação de R$ 5,6 milhões. A Conmebol paga só pela fase de grupos 3 milhões de dólares (R$ 15,9 milhões). E com a vaga no primeiro mata-mata assegurada, veio mais uma bolada- 1,06 milhão de dólares- para os cofres atleticanos. O objetivo do Galo nesta fase da Libertadores agora é garantir o primeiro lugar e ser um dos melhores primeiros colocados da competição, tendo o direito de jogar as decisões no mata-mata em casa. A equipe de Cuca ainda tem dois compromissos pelo Grupo H: contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, na quarta-feira, 19 de maio. E encerra em casa sua participação na fase de grupos diante do Deportivo La Guaira, no Mineirão, no dia 25. Confira o que a Libertadores paga aos clubes a partir da fase de grupos -Fase de grupos: 1 milhão de dólares para cada jogo em casa (3 milhões de dólares no total)-Oitavas de final: 1,05 milhão de dólares-Quartas de final: 1,5 milhão de dólares-Semifinal: 2 milhões de dólares-Vice-campeão: 6 milhões de dólares-Campeão: 15 milhões de dólares