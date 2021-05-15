Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Classificação às oitavas de final garantiu mais R$ 5,6 milhões nos cofres do Atlético-MG
futebol

Classificação às oitavas de final garantiu mais R$ 5,6 milhões nos cofres do Atlético-MG

O time brasileiro já lucrou com a competição mais de R$ 21 milhões em premiações e agora busca a primeira colocação no Grupo H para ter vantagens nos mata-mata...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 17:05
Crédito: Ricardo MALDONADO / AFP / POOL
O complicado jogo vencido pelo Atlético-MG fora de casa, derrotando o América de Cali, na última quinta-feira, 13 de maio, por 3 a 1, em um ambiente pesado, com o Galo superando efeitos de bombas de lacrimogêneo e um ambiente tenso no país, que vive uma crise entre povo e governo, teve suas recompensas. A equipe mineira garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência e ainda embolsou uma premiação de R$ 5,6 milhões. A Conmebol paga só pela fase de grupos 3 milhões de dólares (R$ 15,9 milhões). E com a vaga no primeiro mata-mata assegurada, veio mais uma bolada- 1,06 milhão de dólares- para os cofres atleticanos. O objetivo do Galo nesta fase da Libertadores agora é garantir o primeiro lugar e ser um dos melhores primeiros colocados da competição, tendo o direito de jogar as decisões no mata-mata em casa. A equipe de Cuca ainda tem dois compromissos pelo Grupo H: contra o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, na quarta-feira, 19 de maio. E encerra em casa sua participação na fase de grupos diante do Deportivo La Guaira, no Mineirão, no dia 25. Confira o que a Libertadores paga aos clubes a partir da fase de grupos -Fase de grupos: 1 milhão de dólares para cada jogo em casa (3 milhões de dólares no total)-Oitavas de final: 1,05 milhão de dólares-Quartas de final: 1,5 milhão de dólares-Semifinal: 2 milhões de dólares-Vice-campeão: 6 milhões de dólares-Campeão: 15 milhões de dólares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados