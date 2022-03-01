Clássicos e definição no Paulista: São Paulo terá março agitado

O mês de março será animado no São Paulo. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá dois clássicos, contra Corinthians e Palmeiras e mais duas partidas que encerram a primeira fase do Campeonato Paulista, diante de Mirassol e Botafogo-SP. Os jogos começam no próximo sábado (05), quando o Tricolor enfrentará o Corinthians, em clássico que marca a estreia do técnico português Vitor Pereira no rival. No último duelo entre as equipes, o São Paulo levou a melhor, vencendo o Alvinegro por 1 a 0, com gol de Calleri.
Cinco dias depois, no dia 10, mais um clássico, desta vez diante do Palmeiras, às 20h30, também no Morumbi. O Tricolor não perde para o Alviverde em casa desde 2019. De lá para cá, foram seis jogos, com cinco empates e uma vitória do São Paulo. Após a sequência de clássicos, o São Paulo viaja pela primeira vez no mês, para encarar o Mirassol, no dia 13, às 16h. Depois, o Tricolor encerra a primeira fase do estadual no dia 20, quando pega o Botafogo-SP, às 16h, no Morumbi.
Março ainda reserva as quartas de final, as semifinais e o primeiro jogo da final do estadual, caso o São Paulo se classifique. A primeira eliminatória está marcada para o dia 23, enquanto a semifinal será no dia 27. Já a ida da decisão será no dia 30.
JOGOS DO SÃO PAULO EM MARÇO São Paulo x Corinthians - 05/03, às 16h, no MorumbiSão Paulo x Palmeiras - 10/03, às 20h30, no MorumbiMirassol x São Paulo - 13/03, às 16h, em Mirassol São Paulo x Botafogo-SP - 20/03, às 16h, no MorumbiQuartas de final - Paulistão - 23/03 - caso se classifique Semifinal - Paulistão - 27/03 - caso se classifiqueIda da final - Paulistão - 30/03 - caso se classifique