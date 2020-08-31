Clássico-Rei pelo Brasileirão será apitado por Luiz Flávio de Oliveira

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

O primeiro encontro dos pelo menos quatro ainda previstos para o ano de 2020 entre Ceará e Fortaleza terá a arbitragem de um nome conhecido do futebol brasileiro. Nessa segunda (31), foi definido que o árbitro do compromisso da próxima quarta-feira entre as equipes programado para ocorrer às 19h na Arena Castelão será Luiz Flávio de Oliveira

O complemento da equipe de arbitragem também será responsável por profissionais da Federação Paulista de Futebol (FPF). Enquanto Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira serão os assistentes de Luis Flavio, o Árbitro de vídeo ficará por conta de Márcio Henrique de Góis.

A partida na capital cearense colocará, frente a frente, dois times que vem de vitórias importantes pensando no aspecto anímico e também na classificação. Enquanto o Tricolor do Pici foi para a sétima posição com oito pontos após o 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o Alvinegro de Porangabuçu bateu por 2 a 1 o Atlético-GO e, com sete unidades, está em 11°.