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Clássico-Rei pelo Brasileirão será apitado por Luiz Flávio de Oliveira

Árbitro paulista terá a companhia de dupla de assistentes e Árbitro de Vídeo paulistas no encontro entre Ceará e Fortaleza...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 17:38

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 17:38

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
O primeiro encontro dos pelo menos quatro ainda previstos para o ano de 2020 entre Ceará e Fortaleza terá a arbitragem de um nome conhecido do futebol brasileiro. Nessa segunda (31), foi definido que o árbitro do compromisso da próxima quarta-feira entre as equipes programado para ocorrer às 19h na Arena Castelão será Luiz Flávio de Oliveira
O complemento da equipe de arbitragem também será responsável por profissionais da Federação Paulista de Futebol (FPF). Enquanto Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira serão os assistentes de Luis Flavio, o Árbitro de vídeo ficará por conta de Márcio Henrique de Góis.
A partida na capital cearense colocará, frente a frente, dois times que vem de vitórias importantes pensando no aspecto anímico e também na classificação. Enquanto o Tricolor do Pici foi para a sétima posição com oito pontos após o 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o Alvinegro de Porangabuçu bateu por 2 a 1 o Atlético-GO e, com sete unidades, está em 11°.
Além do compromisso válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 20 de dezembro, os times de Guto Ferreira e Rogério Ceni tem encontros marcados em 30 de setembro e 21 de outubro valendo a decisão do Campeonato Cearense.

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