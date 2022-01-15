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Clássico londrino entre Tottenham e Arsenal é adiado pela Premier League

Os Gunners fizeram um pedido pelo adiamento da partida por conta de casos de Covid-19, lesões e atletas convocados para a Copa Africana de Nações...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 11:39

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 11:39

O clássico entre Tottenham e Arsenal que seria disputado neste domingo foi adiado pela Premier League. Os Gunners haviam realizado o pedido pelo reagendamento da partida na última sexta-feira por conta dos casos de Covid-19, lesões, suspensões e atletas convocados para a Copa Africana de Nações.Segundo as regras da Premier League, um confronto deve acontecer caso um clube tenha, no mínimo, 13 jogadores disponíveis e um goleiro. No entanto, de acordo com informações da imprensa inglesa, o Arsenal não possui essa quantidade de atletas disponíveis.
> Veja a tabela da Premier League
A decisão não agradou o Tottenham, que levantou suspeitas em relação aos jogadores dos Gunners que são dúvidas por lesões. Bukayo Saka, Smith Rowe, Tomiyasu, Kieran Tiernay, Cedric Soares e Chambers estão entre esses atletas. Além disso, Xhaka está suspenso após ser expulso no confronto contra o Liverpool pela Copa da Liga Inglesa.
Além disso, a equipe de Mikel Arteta possui quatro membros do elenco disputando a Copa Africana de Nações, além de ter negociado as saídas de Maitland-Niles e Balogun. Com isso, o derby londrino é o segundo duelo adiado na rodada após o duelo entre Burnley e Leicester também ter sofrido alteração.
Crédito: Noprimeiroturno,ArsenalderrotouoTottenhamnoEmiratesStadium(IANKINGTON/IKIMAGES/AFP

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