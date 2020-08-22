Clássico goiano encerra a rodada de sábado do Brasileirão

Crédito: Ari Ferreira/LANCE!Press

Goiânia vai tremer. A partir das 21h (Horário de Brasília) de sábado, Goiás e Atlético-GO se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Serrinha.Como chegam

Sem vencer na competição, o Goiás aparece na 18ª colocação, com apenas um ponto. Diante do desempenho ruim, a diretoria optou pela demissão de Ney Franco e anunciou a chegada de Thiago Larghi.

Neste fim de semana, o treinador ainda não vai comandar a equipe, mas a diretoria tem a expectativa que o elenco consiga uma reação no clássico.

O Dragão chega ao duelo com um ponto de interrogação. Após vencer o Flamengo por 3 a 0, o time colecionou decepções e aparece na modesta 12ª posição.

Na escalação, o técnico Vagner Mancini conta com as voltas de Dudu e Gustavo Ferrareis.

Prováveis:

Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Luiz Gustavo, Sandro (Breno) e Daniel Bessa; Keko, D. Baggio e Victor Andrade.