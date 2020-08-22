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Clássico goiano encerra a rodada de sábado do Brasileirão

Goiás e Atlético-GO medem forças a partir das 21h (Horário de Brasília), na Serrinha...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 22:00

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 22:00

Crédito: Ari Ferreira/LANCE!Press
Goiânia vai tremer. A partir das 21h (Horário de Brasília) de sábado, Goiás e Atlético-GO se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Serrinha.Como chegam
Sem vencer na competição, o Goiás aparece na 18ª colocação, com apenas um ponto. Diante do desempenho ruim, a diretoria optou pela demissão de Ney Franco e anunciou a chegada de Thiago Larghi.
Neste fim de semana, o treinador ainda não vai comandar a equipe, mas a diretoria tem a expectativa que o elenco consiga uma reação no clássico.
O Dragão chega ao duelo com um ponto de interrogação. Após vencer o Flamengo por 3 a 0, o time colecionou decepções e aparece na modesta 12ª posição.
Na escalação, o técnico Vagner Mancini conta com as voltas de Dudu e Gustavo Ferrareis.
Prováveis:
Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Luiz Gustavo, Sandro (Breno) e Daniel Bessa; Keko, D. Baggio e Victor Andrade.
Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Gustavo Ferrareis, Hyuri e Everton Felipe.

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