'Clássico foi feito para ganhar', diz Allan sobre duelo contra o Cruzeiro

O volante Allan, do Atlético-MG, não ficou com “meias palavras”, discursos decorados sobre o duelo com o Cruzeiro, maior rival do Galo, neste domingo , 6 de março, às 18h, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Foi falando logo que clássico foi feito para ser vencido. Simples, direto.

Ele detalhou como está a preparação do alvinegro para encarar o time azul, sendo o terceiro grande desafio do time no ano. Antes da Raposa, o Galo venceu o América-MG , no Estadual, e superou o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Agora, a missão é devolver a derrota de 2021, quando Cruzeiro venceu o alvinegro por 1 a 0, pelo Mineiro.

Como os dois times estão em divisões distintas no futebol Brasileiro, o Galo não teve como devolver o revés no ano passado. Assim, a “vingança” ficou para esta temporada. Confira nos vídeos como Allan e o Atlético estão se preparando para o maior jogo de Minas Gerais.