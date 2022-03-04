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'Clássico foi feito para ganhar', diz Allan sobre duelo contra o Cruzeiro

O volante do Atlético-MG é uma das armas do time para superar o maior rival neste domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 18:38

Publicado em 04 de Março de 2022 às 18:38

O volante Allan, do Atlético-MG, não ficou com “meias palavras”, discursos decorados sobre o duelo com o Cruzeiro, maior rival do Galo, neste domingo , 6 de março, às 18h, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro. Foi falando logo que clássico foi feito para ser vencido. Simples, direto.
Ele detalhou como está a preparação do alvinegro para encarar o time azul, sendo o terceiro grande desafio do time no ano. Antes da Raposa, o Galo venceu o América-MG , no Estadual, e superou o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Agora, a missão é devolver a derrota de 2021, quando Cruzeiro venceu o alvinegro por 1 a 0, pelo Mineiro.
Como os dois times estão em divisões distintas no futebol Brasileiro, o Galo não teve como devolver o revés no ano passado. Assim, a “vingança” ficou para esta temporada. Confira nos vídeos como Allan e o Atlético estão se preparando para o maior jogo de Minas Gerais.
O duelo vale a liderança isolada do Mineiro 2022. Ambos estão com 19 pontos na tabela, mas o Galo é líder por ter melhor saldo de gols que o time azul. Allan quer vencer seu segundo clássico pelo Galo. Em 2020, saiu com o triunfo, mas perdeu para a Raposa no ano passado-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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