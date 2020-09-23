Clássico entre Liverpool e Arsenal é antecipado em 15 minutos

Crédito: Arsenal venceu os últimos dois confrontos contra o time de Jurgen Klopp (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

O clássico entre Liverpool e Arsenal, marcado para a próxima segunda-feira, foi antecipado em 15 minutos e irá acontecer às 16h (horário de Brasília). O objetivo é driblar as novas restrições impostas pelo governo britânico em relação ao horário dos fechamentos de bares e fazer com que os torcedores possam se reunir para assistir a partida até os minutos finais.

Boris Johnson, primeiro ministro da Inglaterra, anunciou que os pubs e restaurantes só poderão funcionar até às 18h (horário de Brasília). Além disso, a expectativa da presença de público nos estádios a partir de outubro teve que ser adiada e não há nenhuma data oficial para que os fãs marquem presença nas arenas.