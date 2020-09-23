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futebol

Clássico entre Liverpool e Arsenal é antecipado em 15 minutos

Premier League dribla restrições do governo britânico em relação ao horário de fechamento dos bares e fãs poderão assistir partida sem perder minutos finais...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 10:06
Crédito: Arsenal venceu os últimos dois confrontos contra o time de Jurgen Klopp (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O clássico entre Liverpool e Arsenal, marcado para a próxima segunda-feira, foi antecipado em 15 minutos e irá acontecer às 16h (horário de Brasília). O objetivo é driblar as novas restrições impostas pelo governo britânico em relação ao horário dos fechamentos de bares e fazer com que os torcedores possam se reunir para assistir a partida até os minutos finais.
Boris Johnson, primeiro ministro da Inglaterra, anunciou que os pubs e restaurantes só poderão funcionar até às 18h (horário de Brasília). Além disso, a expectativa da presença de público nos estádios a partir de outubro teve que ser adiada e não há nenhuma data oficial para que os fãs marquem presença nas arenas.
As reações de descontentamento com as novas restrições fizeram com que a Premier League alterasse os horários para agradar os clubes. O jogo promete muita emoção entre duas equipes que estão 100% neste início do Campeonato Inglês. Além disso, os Gunners venceram os dois últimos confrontos que tiveram contra o Liverpool pela Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra.

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