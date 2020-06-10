Clássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison Park

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O clássico entre Liverpool e Everton, que pode decidir o título para os Reds, será disputado no Goodison Park. A decisão se tornou oficial nesta quarta-feira após o conselho de segurança da cidade considerar segura a realização do jogo no local. Discussões estavam sendo promovidas para levar o jogo para um campo neutro por conta do medo da partida reunir aglomeração. O duelo será disputado no próximo dia 21.

O time de Anfield também ganhou o aval para disputar todas as suas partidas em seu tradicional estádio. Caso a equipe não seja campeã contra o Everton, por depender de resultados do Manchester City, os comandados de Jurgen Klopp podem se sagrar campeão em casa diante do Crystal Palace.