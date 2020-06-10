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Clássico entre Everton e Liverpool será jogado no Goodison Park

Clubes ganharam aval para manter o jogo no local previamente estabelecido nesta quarta-feira. Polícia e autoridades alertavam para riscos de aglomerações na cidade...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 13:35

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 13:35

Crédito: Divulgação
O clássico entre Liverpool e Everton, que pode decidir o título para os Reds, será disputado no Goodison Park. A decisão se tornou oficial nesta quarta-feira após o conselho de segurança da cidade considerar segura a realização do jogo no local. Discussões estavam sendo promovidas para levar o jogo para um campo neutro por conta do medo da partida reunir aglomeração. O duelo será disputado no próximo dia 21.
O time de Anfield também ganhou o aval para disputar todas as suas partidas em seu tradicional estádio. Caso a equipe não seja campeã contra o Everton, por depender de resultados do Manchester City, os comandados de Jurgen Klopp podem se sagrar campeão em casa diante do Crystal Palace.
O Everton nunca gostou da ideia de mudar o local de jogo, apesar de autoridades e da polícia cogitarem a ideia com o objetivo de evitar riscos. O jogo foi cotado para ser disputado em Southampton, Londres e Leicester. E MAIS:Real planeja jogos sem público mesmo que haja liberação do governoBayer Leverkusen confia na permaência de Kai HavertzZagueiro do Barça elogia pré-temporada e acredita em dobleteReal Madrid pergunta a Inter de Milão sobre preço de Skriniar E MAIS:

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