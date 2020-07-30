AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Clássico entre CSA e CRB encerra a fase de classificação do Alagoano

Nesta sexta-feira, Azulão e Galo medem forças a partir das 20h (Horário de Brasília), no Rei Pelé...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 18:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 18:48
Crédito: Divulgação
Alagoas vai tremer nesta sexta-feira. A partir das 20h (Horário de Brasília), CSA e CRB medem forças no estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Alagoano.Situação dos Clubes
A retomada da competição não foi a dos sonhos pelo lado do Azulão. O time de Eduardo Baptista foi superado pelo ASA e agora precisa de pelo menos um empate no clássico para se garantir entre os quatro melhores.
Já o CRB vive um momento bem diferente. Embalado desde a pré-paralisação, o Galo venceu o Coruripe e está classificado para o mata-mata. Apesar da ‘tranquilidade’, o time vermelho precisa vencer, pois um tropeço e triunfo do Murici, a equipe perde a melhor campanha.
Retrospecto 2020
No único encontro dos rivais nesta temporada, CSA e CRB apenas empataram pela fase de grupos da Copa do Nordeste por 1 a 1.
Prováveis Escalações:
CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Igor Fernandes; Márcio Araújo, Yago, Nadson, Allano e Rodrigo Pimpão; Michel Douglas. Técnico: Eduardo Baptista.
CRB: Victor Souza; Lucas Mendes, Gum, Ewerton Páscoa e Igor Cariús; Claudinei, Carlos Jatobá, Magno Cruz e Diego Torres; Léo Gamalho e Erik. Técnico: Marcelo Cabo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crb
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geanderson Godoi está entubado no Hospital Sílvio Avidos.
Sobrevivente de acidente na BR 259 em Colatina está em estado grave
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 8 receitas nutritivas com grãos
Tratamento de pele no inverno
Inverno: por que essa é a melhor época para cuidar da pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados