Clássico entre CSA e CRB encerra a fase de classificação do Alagoano

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Alagoas vai tremer nesta sexta-feira. A partir das 20h (Horário de Brasília), CSA e CRB medem forças no estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Alagoano.Situação dos Clubes

A retomada da competição não foi a dos sonhos pelo lado do Azulão. O time de Eduardo Baptista foi superado pelo ASA e agora precisa de pelo menos um empate no clássico para se garantir entre os quatro melhores.

Já o CRB vive um momento bem diferente. Embalado desde a pré-paralisação, o Galo venceu o Coruripe e está classificado para o mata-mata. Apesar da ‘tranquilidade’, o time vermelho precisa vencer, pois um tropeço e triunfo do Murici, a equipe perde a melhor campanha.

Retrospecto 2020

No único encontro dos rivais nesta temporada, CSA e CRB apenas empataram pela fase de grupos da Copa do Nordeste por 1 a 1.

Prováveis Escalações:

CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Igor Fernandes; Márcio Araújo, Yago, Nadson, Allano e Rodrigo Pimpão; Michel Douglas. Técnico: Eduardo Baptista.