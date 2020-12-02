Clássico entre CRB e CSA termina empatado e ninguém sai do lugar

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Na noite da última terça-feira, CRB e CSA disputaram o clássico alagoano pela 25ª rodada da Série B e o resultado ficou inalterado do começo ao fim, fato que deixou torcedores e os dois times decepcionados.Além de não conseguir vencer o último clássico da temporada, as duas equipes pouco acrescentaram na classificação ao término da rodada. Confira abaixo os cenários:

A igualdade com o rival foi péssima ao CSA. Com 38 pontos, o Azulão perdeu a chance de empatar em pontos com o Juventude, primeiro time do G-4.Por outro lado, o CRB permanece estacionado na metade da classificação com 33 pontos, sete a menos que o G-4 e nove do Z-4.

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