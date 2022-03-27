Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clássico entre Celta B e Deportivo La Coruña termina em confusão na terceira divisão espanhola
futebol

Clássico entre Celta B e Deportivo La Coruña termina em confusão na terceira divisão espanhola

Jogo é finalizado com invasão de campo em Vigo...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 19:02
O clássico galego entre o time B do Celta de Vigo e o Deportivo La Coruña, disputado neste domingo, pelo Grupo 1 da Primeira RFEF (3ª divisão espanhola, abaixo da La Liga 2) terminou com momentos e cenas lamentáveis.O La Coruña, vice-líder (agora a nove pontos do líder, Racing Santander, clube que também marcava presença frequente em La Liga) tinha a difícil missão de vencer para poder disputar o acesso direto à La Liga 2, no entanto perdeu por 2 a 1 fora de casa em um jogo marcado por muita tensão e alguns conflitos entre jogadores.
+Clubes irão propor reforma na Champions
Os jogadores do Celta de Vigo B festejaram o triunfo que impediu o velho rival de sonhar com a subida de divisão direta de forma provocatória, segundo relatou o jornal "A Bola", e cerca de 500 torcedores locais invadiram o campo, dirigindo-se à zona do estádio onde se encontrava os torcedores do Deportivo La Coruña. A polícia teve que entrar em ação para evitar uma confusão com consequências piores.
Crédito: ConfusãotomoucontadapartidanaEspanha(Foto:reprodução/redessociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados