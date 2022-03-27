Clássico entre Celta B e Deportivo La Coruña termina em confusão na terceira divisão espanhola

O clássico galego entre o time B do Celta de Vigo e o Deportivo La Coruña, disputado neste domingo, pelo Grupo 1 da Primeira RFEF (3ª divisão espanhola, abaixo da La Liga 2) terminou com momentos e cenas lamentáveis.O La Coruña, vice-líder (agora a nove pontos do líder, Racing Santander, clube que também marcava presença frequente em La Liga) tinha a difícil missão de vencer para poder disputar o acesso direto à La Liga 2, no entanto perdeu por 2 a 1 fora de casa em um jogo marcado por muita tensão e alguns conflitos entre jogadores.