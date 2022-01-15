Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Clássico entre Bétis e Sevilla é suspenso na Copa do Rei da Espanha após jogador ser atingido por barra
futebol

Clássico entre Bétis e Sevilla é suspenso na Copa do Rei da Espanha após jogador ser atingido por barra

Dérbi, válido pelas oitavas de final da competição, estava no fim do primeiro tempo e foi interrompido justamente após o gol de empate dos donos da casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 19:26

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 19:26

A partida entre Bétis e Sevilla, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, foi suspensa neste sábado após um objeto atingir o meia Jórdan, do Sevilla, aos 41 minutos. No estádio Benito Villamarim, uma barra de material não identificado foi atirado no gramado e acabou acertando a cabeça do jogador.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Até aquele momento, o placar da partida estava 1 a 1, com gols de Fekir e Papu Goméz, mas assim que Jórdan foi atingido, todos os jogadores do Sevilla deixaram o gramado em protesto. O anúncio da federação espanhola pela suspensão do jogo ocorreu quase uma hora após a paralisação do duelo.
+ Haaland desabafa após goleada: 'Estou sendo pressionado pelo Dortmund para decidir meu futuro'
A federação não informou quando o jogo será retomado e condenou o ato da torcida do Bétis. O caso, no entanto, é reincidente entre as duas equipes. Em 2007, também pela Copa do Rei, uma garrafa foi atirada em Juande Ramos, técnico do Sevilla na ocasião. No segundo tempo da partida, o treinador desmaiou e o jogo foi suspenso, posteriormente disputado sob portões fechados.
Crédito: ConfusãofoiinstauradaapósjogadordoSevillaseratingidoporbarra(Foto:CRISTINAQUICLER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados