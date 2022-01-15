Clássico entre Bétis e Sevilla é suspenso na Copa do Rei da Espanha após jogador ser atingido por barra

A partida entre Bétis e Sevilla, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, foi suspensa neste sábado após um objeto atingir o meia Jórdan, do Sevilla, aos 41 minutos. No estádio Benito Villamarim, uma barra de material não identificado foi atirado no gramado e acabou acertando a cabeça do jogador.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League

Até aquele momento, o placar da partida estava 1 a 1, com gols de Fekir e Papu Goméz, mas assim que Jórdan foi atingido, todos os jogadores do Sevilla deixaram o gramado em protesto. O anúncio da federação espanhola pela suspensão do jogo ocorreu quase uma hora após a paralisação do duelo.

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A federação não informou quando o jogo será retomado e condenou o ato da torcida do Bétis. O caso, no entanto, é reincidente entre as duas equipes. Em 2007, também pela Copa do Rei, uma garrafa foi atirada em Juande Ramos, técnico do Sevilla na ocasião. No segundo tempo da partida, o treinador desmaiou e o jogo foi suspenso, posteriormente disputado sob portões fechados.