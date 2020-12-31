Clássico basco termina com vitória da Real Sociedad contra o Bilbao

Crédito: Real Sociedad conseguiu vencer com gol marcado no primeiro ataque do jogo (ANDER GILLENEA / AFP

Após três derrotas seguidas, a Real Sociedad conseguiu derrotar o Athletic Bilbao por 1 a 0 no clássico do País Basco e se consolida na 3ª colocação do Campeonato Espanhol. Com gol de Portu aos cinco minutos, o time de San Sebastián diminuiu a diferença para o Real Madrid na tabela e está a seis pontos do líder Atlético de Madrid.PEGADOA Real Sociedad começou a partida com tudo e com apenas quatro minutos de partida abriu o placar com Portu aproveitando cruzamento da esquerda de Oyarzabal. Após a inauguração do marcador, o primeiro tempo não teve mais finalizações no alvo de nenhuma das equipes e terminou com 21 faltas

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FALTAS PERIGOSASEm um jogo com tantas faltas, a Real Sociedad quase aproveitou duas cobranças para ampliar o placar. Isak teve a primeira grande chance aos 18 minutos, mas acertou o travessão, enquanto no minuto seguinte foi a vez de Oyarzabal finalizar rasteiro para grande defesa de Unai Simón.