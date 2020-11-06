Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Clássico alemão: Bayern e Dortmund lutam pela liderança da Bundesliga

Bávaros possuem o melhor ataque da competição, enquanto os aurinegros têm a melhor defesa do torneio. Ambos estão com 15 pontos após as seis primeiras rodadas...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:54
Crédito: FEDERICO GAMBARINI / POOL / AFP
O principal clássico do futebol alemão acontece neste sábado e já vale briga pela liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique viaja para encarar o Borussia Dortmund, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto que coloca frente à frente o melhor ataque do torneio, uma vez que os bávaros já marcaram 24 gols em seis partidas, enquanto os aurinegros sofreram apenas dois tentos em derrota para o Augsburg.
O técnico Hansi-Flick, do Bayern, que conta com Goretzke para a partida, ressaltou a qualidade defensiva do adversário e afirmou que o time deve trabalhar em conjunto para superar o rival no Signal Iduna Park.
- O Dortmund tem uma equipe excelente. Tem a melhor defesa da Bundesliga e muita qualidade no ataque e enorme qualidade no jogo de transição. É importante atuarmos como uma equipe. É o clássico alemão. Todos estão motivados. Sabemos que o mundo inteiro está assistindo. Estamos confiantes e faremos tudo para vencer.
O técnico Lucien Favre elogiou a postura do Dortmund na última temporada diante do rival e quer melhorar em alguns aspectos para sair com o resultado positivo.
- Os últimos dois jogos contra o Bayern foram bons, embora tenhamos perdido por pouco. Só temos que fazer uma exibição ainda melhor e defender muito bem como fizemos da última vez.
O duelo também irá colocar lado a lado os dois principais atacantes do futebol europeu atual: Haaland e Lewandowski. Enquanto o polonês é artilheiro com 10 gols marcados, o norueguês tem metade dos números do rival, mas espera se aproximar e assumir a vice-artilharia que é de Kramaric, com seis tentos.
Também neste sábado, o RB Leipzig recebe o Freiburg, às 11h (horário de Brasília), e corre por fora na disputa pelo título da Bundesliga. O time de Julian Nagelsmann torce por um tropeço dos dois primeiros colocados. A equipe vive boa fase após vencer o PSG pela Liga dos Campeões e espera surfar na onda do momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Balanços - S.A. A GAZETA - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados