Clássico alemão: Bayern e Dortmund lutam pela liderança da Bundesliga

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O principal clássico do futebol alemão acontece neste sábado e já vale briga pela liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique viaja para encarar o Borussia Dortmund, às 14h30 (horário de Brasília), em confronto que coloca frente à frente o melhor ataque do torneio, uma vez que os bávaros já marcaram 24 gols em seis partidas, enquanto os aurinegros sofreram apenas dois tentos em derrota para o Augsburg.

O técnico Hansi-Flick, do Bayern, que conta com Goretzke para a partida, ressaltou a qualidade defensiva do adversário e afirmou que o time deve trabalhar em conjunto para superar o rival no Signal Iduna Park.

- O Dortmund tem uma equipe excelente. Tem a melhor defesa da Bundesliga e muita qualidade no ataque e enorme qualidade no jogo de transição. É importante atuarmos como uma equipe. É o clássico alemão. Todos estão motivados. Sabemos que o mundo inteiro está assistindo. Estamos confiantes e faremos tudo para vencer.

O técnico Lucien Favre elogiou a postura do Dortmund na última temporada diante do rival e quer melhorar em alguns aspectos para sair com o resultado positivo.

- Os últimos dois jogos contra o Bayern foram bons, embora tenhamos perdido por pouco. Só temos que fazer uma exibição ainda melhor e defender muito bem como fizemos da última vez.

O duelo também irá colocar lado a lado os dois principais atacantes do futebol europeu atual: Haaland e Lewandowski. Enquanto o polonês é artilheiro com 10 gols marcados, o norueguês tem metade dos números do rival, mas espera se aproximar e assumir a vice-artilharia que é de Kramaric, com seis tentos.