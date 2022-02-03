Clássico alagoano colocará à prova marcas importantes de CSA e CRB

O fim de semana para os torcedores alagoanos certamente terá como grande atração o primeiro clássico da temporada 2022 entre CSA e CRB, válido pela terceira rodada do estadual. O confronto em questão acontecerá no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.>Como está a classificação do Campeonato AlagoanoE, como se não fosse suficiente o simples elemento da rivalidade, algumas marcas importantes que foram obtidas pelas duas equipes nos primeiros jogos do ano serão colocadas à prova. Como, por exemplo, a invencibilidade do Regatiano.

Até o presente momento, o time dirigido pelo técnico Allan Aal não sabe o que é perder um jogo desde o dia 28 de novembro de 2021, data em que disputou a última rodada da Série B, contra o Operário-PR, no revés por 2 a 1. De lá pra cá foram três compromissos com um empate (Murici) e uma vitória no Alagoano (Cruzeiro) além do triunfo sobre o Sport no primeiro duelo da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Já com relação ao Azulão do Mutange, se o time já foi derrotado na temporada como um todo para o Sousa, na estreia do Nordestão, no estadual a fase invicta está mantida com duas vitórias sobre Aliança e Jacyobá.

Com relação aos duelos por setor, certamente o que chamará a atenção é a capacidade de resistência do CRB diante do eficiente poder ofensivo do CSA no início de ano. Enquanto o Regatiano não sofreu gols em dois dos três jogos feitos no ano, o Marujo marcou (e muito) em todos os quatro jogos, somando 11 tentos feitos.