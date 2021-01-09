Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

City x Birmingham e Chelsea x Morecambe: prováveis escalações e onde assistir

Copa da Inglaterra terá oito jogos neste domingo, todos pela terceira fase da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 15:12

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 15:12

Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
A Copa da Inglaterra, principal mata-mata do país, terá oito jogos neste domingo, todos válidos pela fase 32 avos de final, a terceira fase. Os destaques estão nos jogos dos londrinos Chelsea e Tottenham e do Manchester City. Há ainda outros times da Premier League em ação: Crawley x Leeds, às 10h30, e Newport x Brighton, às 16h45. Os jogos são em confrontos únicos. Em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis.
Chelsea x Morecambe
O primeiro a entrar em campo será o Chelsea, às 10h30 (horário de Brasília). O treinador Lampard está pressionado, com quatro derrotas e um empate nos últimos seis jogos. Os Blues são os terceiros maiores vencedores, com oito títulos (o último foi em 2018). Já o modesto Morecambe está apenas na quarta divisão.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Morecambe
Data e horário: 10/1/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Lampard)Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Gilmour; Havertz, Giroud, Hudson-Odoi.
Desfalques: Reece James e o Christensen (lesionados)
MORECAMBE (Técnico: Derek Adams)Halstead; Mellor, Davis, Lavelle, Hendrie; Songo'o; Slew, Phillips, Wildig, Gomes; Stockton.
Desfalques: Nenhum
Manchester City x Birmingham
Outro grande do jogo do dia será entre Manchester City, da elite, e Birmingham, que está na segunda divisão local. O s citizens têm seis títulos, enquanto o rival ainda busca a primeira taça.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Birmingham
Data e horário: 10/1/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Harwood-Bellis, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Zinchenko​
Desfalques: Laporte e Ake (lesionados); Carson, Doyle, Ederson, Palmer e Torres (dúvidas, todos com Covid-19).
Birmingham (Técnico: Aitor Karanka)Prieto; Dean, Colin, Clarke-Salter, Friend; Clayton, Kieftenbeld, Toral; Bela, Hogan, Leko
Desfalques: Boyd-Munce, Halilovi, Jeacocck (lesionados)
Marine x Tottenham​Do trio de grandes que jogará neste domingo, o último a entrar em campo será o Tottenham, que visita o Marine, às 14h. O clube comandado por por José Mourinho deve ser escalado com Hart; Doherty, Rodon, Tanganga e Davies; Winks e White; Lucas Moura, Dele Alli, Bergwijn e Kane.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados