City x Birmingham e Chelsea x Morecambe: prováveis escalações e onde assistir

A Copa da Inglaterra, principal mata-mata do país, terá oito jogos neste domingo, todos válidos pela fase 32 avos de final, a terceira fase. Os destaques estão nos jogos dos londrinos Chelsea e Tottenham e do Manchester City. Há ainda outros times da Premier League em ação: Crawley x Leeds, às 10h30, e Newport x Brighton, às 16h45. Os jogos são em confrontos únicos. Em caso de empate, a vaga é decidida nos pênaltis.
Chelsea x Morecambe
O primeiro a entrar em campo será o Chelsea, às 10h30 (horário de Brasília). O treinador Lampard está pressionado, com quatro derrotas e um empate nos últimos seis jogos. Os Blues são os terceiros maiores vencedores, com oito títulos (o último foi em 2018). Já o modesto Morecambe está apenas na quarta divisão.
FICHA TÉCNICA:Chelsea x Morecambe
Data e horário: 10/1/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CHELSEA (Técnico: Lampard)Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, Tomori, Emerson; Kanté, Jorginho, Gilmour; Havertz, Giroud, Hudson-Odoi.
Desfalques: Reece James e o Christensen (lesionados)
MORECAMBE (Técnico: Derek Adams)Halstead; Mellor, Davis, Lavelle, Hendrie; Songo'o; Slew, Phillips, Wildig, Gomes; Stockton.
Desfalques: Nenhum
Manchester City x Birmingham
Outro grande do jogo do dia será entre Manchester City, da elite, e Birmingham, que está na segunda divisão local. O s citizens têm seis títulos, enquanto o rival ainda busca a primeira taça.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Birmingham
Data e horário: 10/1/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Harwood-Bellis, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Zinchenko
Desfalques: Laporte e Ake (lesionados); Carson, Doyle, Ederson, Palmer e Torres (dúvidas, todos com Covid-19).
Birmingham (Técnico: Aitor Karanka)Prieto; Dean, Colin, Clarke-Salter, Friend; Clayton, Kieftenbeld, Toral; Bela, Hogan, Leko
Desfalques: Boyd-Munce, Halilovi, Jeacocck (lesionados)
Marine x TottenhamDo trio de grandes que jogará neste domingo, o último a entrar em campo será o Tottenham, que visita o Marine, às 14h. O clube comandado por por José Mourinho deve ser escalado com Hart; Doherty, Rodon, Tanganga e Davies; Winks e White; Lucas Moura, Dele Alli, Bergwijn e Kane.