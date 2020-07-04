City viaja para encarar Southampton visando outras competições

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O Manchester City vive um bom momento no Campeonato Inglês e viaja para encarar o Southampton neste domingo, às 15h (horário de Brasília). O time de Guardiola vem de vitória contra o Liverpool por 4 a 0 e está fazendo seus duelos pensando nas competições que estão por vir, como a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões.

A partida não vale muito para nenhum dos dois clubes, pois os Sky Blues não podem ser campeões, apesar de ainda faltar consolidar a vice-liderança. Por outro lado, os Saints estão com 40 pontos e longe da briga pelo rebaixamento, mas também distantes de qualquer possibilidade de sonho com competições europeias.

Ainda assim, o técnico do Southampton, Ralph Hasenhuttl, pede que o time seja bravo dentro de campo. - Eles jogaram de forma fantástica (contra o Liverpool), mas o jogo poderia ter direções diferentes se o Liverpool marcasse no início. Sempre há uma chance e nós temos o maior respeito por esse time, mas nós estamos olhando para além deste jogo.