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City viaja para encarar Southampton visando outras competições

Ambos os clubes não têm pretensões no Campeonato Inglês e time de Guardiola está de olho na Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. Saints pensam na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 16:11

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:11

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Manchester City vive um bom momento no Campeonato Inglês e viaja para encarar o Southampton neste domingo, às 15h (horário de Brasília). O time de Guardiola vem de vitória contra o Liverpool por 4 a 0 e está fazendo seus duelos pensando nas competições que estão por vir, como a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões.
A partida não vale muito para nenhum dos dois clubes, pois os Sky Blues não podem ser campeões, apesar de ainda faltar consolidar a vice-liderança. Por outro lado, os Saints estão com 40 pontos e longe da briga pelo rebaixamento, mas também distantes de qualquer possibilidade de sonho com competições europeias.
Ainda assim, o técnico do Southampton, Ralph Hasenhuttl, pede que o time seja bravo dentro de campo. - Eles jogaram de forma fantástica (contra o Liverpool), mas o jogo poderia ter direções diferentes se o Liverpool marcasse no início. Sempre há uma chance e nós temos o maior respeito por esse time, mas nós estamos olhando para além deste jogo.
O discurso adotado por Guardiola e seus jogadores chaves, como Sterling, após a vitória sobre os Reds, é sempre o mesmo: tristeza pela perda do título, mas visando o que lhes restam. Esta partida será uma preparação para o futuro de ambos os times e seus interesses para além da Premier League.

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