City rejeita primeira proposta do Barcelona por Eric García

O Barcelona fez uma proposta para tentar a contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City. De acordo com o jornalista Oriol Domènech, na “Catalunya Ràdio”, o clube inglês rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pelo jovem espanhol. O defensor tem contrato até 2021 e já adiantou que não irá renovar seu contrato.Segundo a imprensa catalã, os culés estão dispostos a investir no máximo 15 milhões de euros (R$ 94 milhões), uma vez que que por conta da crise financeira, os blaugranas não tem o mesmo músculo econômico que antes. No entanto, os ingleses querer receber um valor de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).