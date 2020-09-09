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futebol

City rejeita primeira proposta do Barcelona por Eric García

Clube catalão não chegou nos valores que os ingleses esperam receber pelo jovem espanhol. Nome do zagueiro pe visto como ideal para substituir Piqué...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 08:28

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 08:28
Crédito: Eric García é um dos principais alvos do Barcelona nesta janela (Miguel A. Lopes / POOL / AFP
O Barcelona fez uma proposta para tentar a contratação do zagueiro Eric García, do Manchester City. De acordo com o jornalista Oriol Domènech, na “Catalunya Ràdio”, o clube inglês rejeitou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pelo jovem espanhol. O defensor tem contrato até 2021 e já adiantou que não irá renovar seu contrato.Segundo a imprensa catalã, os culés estão dispostos a investir no máximo 15 milhões de euros (R$ 94 milhões), uma vez que que por conta da crise financeira, os blaugranas não tem o mesmo músculo econômico que antes. No entanto, os ingleses querer receber um valor de aproximadamente 25 milhões de euros (R$ 158 milhões).
Eric García é visto pelo Barcelona como o nome ideal para substituir Piqué à curto prazo e ser peça chave da renovação da equipe. As negociações, que começaram nesta semana, devem continuar, pois a janela de transferências só fecha no próximo dia cinco de outubro. Os culés querem a incorporação do espanhol o quanto antes.

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