City recebe o Fulham em jogo especial para Pep Guardiola

Crédito: Michael Regan / POOL / AFP

O Manchester City recebe o Fulham neste sábado, às 12h (horário de Brasília), e busca se recuperar na tabela do Campeonato Inglês. Após a classificação na Liga dos Campeões, o time de Pep Guardiola foca em ter mais regularidade durante a Premier League e tem todo o favoritismo ao lado diante do adversário que briga para se distanciar da zona do rebaixamento.

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O técnico espanhol ainda não sabe se irá poder contar com Aguero neste sábado e alertou o elenco para as dificuldades que podem ser encontradas na partida.

- O Fulham é uma equipe corajosa. Gosto de vê-los pela forma como jogam e fizeram um resultado incrível ao vencer o Leicester fora. Não é fácil. Sabemos o adversário que vamos encarar.

O comandante também falou sobre a expectativa de completar 700 jogos na carreira como treinador de futebol.

- É bom ter 700 jogos e tão poucas derrotas nesses jogos. Todos os jogadores que tivemos no Barça B, Barcelona, Bayern e aqui, quero compartilhar este número com eles. Fizemos coisas incríveis juntos e espero fazer mais no futuro.