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futebol

City recebe o Fulham em jogo especial para Pep Guardiola

Treinador completa 700 jogos como técnico e espera vencer o rival que briga para escapar do rebaixamento nesta temporada. City está seis pontos atrás dos líderes...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 11:24

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 11:24

Crédito: Michael Regan / POOL / AFP
O Manchester City recebe o Fulham neste sábado, às 12h (horário de Brasília), e busca se recuperar na tabela do Campeonato Inglês. Após a classificação na Liga dos Campeões, o time de Pep Guardiola foca em ter mais regularidade durante a Premier League e tem todo o favoritismo ao lado diante do adversário que briga para se distanciar da zona do rebaixamento.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O técnico espanhol ainda não sabe se irá poder contar com Aguero neste sábado e alertou o elenco para as dificuldades que podem ser encontradas na partida.
- O Fulham é uma equipe corajosa. Gosto de vê-los pela forma como jogam e fizeram um resultado incrível ao vencer o Leicester fora. Não é fácil. Sabemos o adversário que vamos encarar.
O comandante também falou sobre a expectativa de completar 700 jogos na carreira como treinador de futebol.
- É bom ter 700 jogos e tão poucas derrotas nesses jogos. Todos os jogadores que tivemos no Barça B, Barcelona, Bayern e aqui, quero compartilhar este número com eles. Fizemos coisas incríveis juntos e espero fazer mais no futuro.
Apesar dos excelentes números, Guardiola vive um de seus piores inícios na carreira com apenas 15 pontos conquistados em nove partidas disputadas. Ocupando o 11º lugar, o Manchester City planeja encostar nos líderes do torneio com uma boa vitória para que possa disputar o título inglês no final da temporada.

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