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futebol

City quer acabar com especulações e corre para renovar com Guardiola

Começaram a surgir boatos de que, após a eliminação
na Liga dos Campeões, o treinador espanhol deixaria o clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 11:43

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 11:43

Crédito: Miguel A. Lopes / POOL / AFP
Após a eliminação para o Lyon na Liga dos Campeões, começaram a surgir boatos de que Pep Guardiola poderia deixar o Manchester City. Com apenas mais um ano de contrato pela frente, o "Daily Mail informa" que a direção dos Citizens corre para renovar com o treinador.
O desejo do City é chegar a um acordo para acabar com as especulações em torno de Guardiola. A eliminação na Liga dos Campeões não teria colocado o trabalho do treinador em risco para a direção do clube.
Desde 2016 no Manchester City, Guardiola conquistou duas vezes a Premier League e a Supercopa da Inglaterra, três vezes a Copa da Liga Inglesa e uma vez a Copa da Inglaterra.

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