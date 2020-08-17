City quer acabar com especulações e corre para renovar com Guardiola

Crédito: Miguel A. Lopes / POOL / AFP

Após a eliminação para o Lyon na Liga dos Campeões, começaram a surgir boatos de que Pep Guardiola poderia deixar o Manchester City. Com apenas mais um ano de contrato pela frente, o "Daily Mail informa" que a direção dos Citizens corre para renovar com o treinador.

O desejo do City é chegar a um acordo para acabar com as especulações em torno de Guardiola. A eliminação na Liga dos Campeões não teria colocado o trabalho do treinador em risco para a direção do clube.