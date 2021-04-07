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futebol

City pode pagar R$ 1,2 bilhão em prêmios e bônus por quatro títulos

Equipe de Pep Guardiola lidera Premier League, está na final da Copa da Liga Inglesa, semifinal da Copa da Inglaterra e nas quartas de final da Champions League...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 09:20
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester City pode pagar cerca de 158 milhões de libras (R$ 1,2 bilhão) em prêmios e bônus aos seus jogadores caso o clube conquista os quatro títulos que ainda disputa na temporada, segundo a imprensa inglesa. A equipe de Pep Guardiola pode ser a primeira do Reino Unido a vencer todos os troféus disputados em um único ano.O clube liderado em campo por Kevin de Bruyne está na liderança da Premier League faltando apenas sete jogos para o fim do Campeonato Inglês, venceu o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Dortmund, está na final da Copa da Liga Inglesa e encara o Chelsea na semifinal da Copa da Inglaterra.
> Veja a tabela da Champions League
Analistas afirmam que os compromissos podem ser cumpridos por conta da receita comercial que o Manchester City irá conseguir após o sucesso dentro de campo. No entanto, Guardiola disse recentemente que não acredita na conquista de todos os títulos pelo fato de nunca ter acontecido na história.

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