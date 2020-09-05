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City pode fazer proposta de R$ 470 milhões ao Napoli pelo zagueiro Kalidou Koulibaly, diz site

De acordo com o "Sky Sports Italia", defensor de 29 anos está na mira do técnico Pep Guardiola, mas relação ruim entre diretorias pode prejudicar negócio...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 11:39
Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Manchester City está de olho na contratação do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, de 29 anos. De acordo com o site "Sky Sports Italia", o clube de Pep Guardiola está disposto a oferecer 75 milhões de euros (R$ 470 milhões) mais bônus para levar o jogador ao Etihad Stadium.Nesta semana, Aurelio de Laurentis, presidente do clube italiano, afirmou que está disponível para vender 'pelo preço certo' o zagueiro. Além do City, o United também estaria interessado no jogador.
No entanto, a negociação entre Manchester City e Napoli pelo jogador pode ter um percalço: a má relação entre as diretorias das duas equipes.
- Os ingleses não querem falar conosco após o caso do Jorginho, como podemos fazer uma negociação séria nessas condições? - questionou Aurelio de Laurentis.
Tudo começou após a venda do volante brasileiro naturalizado italiano para o Chelsea. O City tinha negociações em andamento para contratá-lo junto ao Napoli, mas foi pego de surpresa com a transferência para os Blues. A relação entre as duas diretorias se deteriorou, mas o interesse no defensor segue vivo.

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