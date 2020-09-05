City pode fazer proposta de R$ 470 milhões ao Napoli pelo zagueiro Kalidou Koulibaly, diz site

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

O Manchester City está de olho na contratação do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, de 29 anos. De acordo com o site "Sky Sports Italia", o clube de Pep Guardiola está disposto a oferecer 75 milhões de euros (R$ 470 milhões) mais bônus para levar o jogador ao Etihad Stadium.Nesta semana, Aurelio de Laurentis, presidente do clube italiano, afirmou que está disponível para vender 'pelo preço certo' o zagueiro. Além do City, o United também estaria interessado no jogador.

No entanto, a negociação entre Manchester City e Napoli pelo jogador pode ter um percalço: a má relação entre as diretorias das duas equipes.

- Os ingleses não querem falar conosco após o caso do Jorginho, como podemos fazer uma negociação séria nessas condições? - questionou Aurelio de Laurentis.