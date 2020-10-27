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City pensa na contratação de Pochettino ou Nagelsmann para 2021

Clube inglês tem interesse na permanência de Pep Guardiola, mas decisão será do espanhol e não há nenhuma informação a respeito de uma possível renovação contratual...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:19

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 11:19
Crédito: Catherine Ivill/Pool/AFP
Além do início ruim da temporada, o Manchester City tem outro problema a ser enfrentado no futuro: o contrato de Pep Guardiola se encerra ao final desta época e não há nenhuma informação sobre uma possível renovação. Segundo o “Daily Mail”, o clube inglês começa a pensar em alternativas e tem Mauricio Pochettino e Julian Nagelsmann em uma lista para substituir o espanhol.O argentino está sem trabalhar desde que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019, apesar de já ter sido especulado em diversas equipes. Já o alemão é um dos treinadores da nova geração e faz um excelente trabalho sob comando do RB Leipzig e pode dar um salto em sua carreira.
A decisão final deve ser do próprio Guardiola. Caso queira permanecer, o City irá ficar satisfeito, mas caso saia, a equipe quer ter um “plano B”. O clube aguarda a decisão do treinador, mas não pode esperar muito, pois os dois técnicos pretendidos podem receber outras ofertas até o próximo verão europeu.

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