City pensa na contratação de Pochettino ou Nagelsmann para 2021

Além do início ruim da temporada, o Manchester City tem outro problema a ser enfrentado no futuro: o contrato de Pep Guardiola se encerra ao final desta época e não há nenhuma informação sobre uma possível renovação. Segundo o “Daily Mail”, o clube inglês começa a pensar em alternativas e tem Mauricio Pochettino e Julian Nagelsmann em uma lista para substituir o espanhol.O argentino está sem trabalhar desde que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019, apesar de já ter sido especulado em diversas equipes. Já o alemão é um dos treinadores da nova geração e faz um excelente trabalho sob comando do RB Leipzig e pode dar um salto em sua carreira.