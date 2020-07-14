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futebol

City encara o Bournemouth visualizando futuro na temporada

Duelo será o primeiro desde que CAS reverteu punição da Uefa ao Manchester City e time tem garantia na participação da próxima Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 15:35

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 15:35

Crédito: CATHERINE IVILL / AFP
Com a vice-liderança assegurada, o Manchester City encara o Bournemouth nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília). É o primeiro confronto da equipe de Guardiola desde a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em que garantiu a participação do time inglês na próxima Liga dos Campeões. Enquanto isso, os visitantes lutam para fugir da zona de rebaixamento.
O espanhol não foi poupado de perguntas a respeito da decisão da última segunda-feira, mas Pep se mostrou feliz e confiante em um trabalho que seguirá por, no mínimo, mais um ano com os Sky Blues.
- Demos um passo adiante em 10 anos. Investimos muito dinheiro, como muitos clubes. Fizemos da maneira correta. Como fizemos nos últimos anos, vamos tentar vencer em campo. Agora não é hora (de falar sobre contrato). Temos um mês pela frente. Um ano é muito tempo. Eu estava feliz antes e estou feliz agora.
O foco do Manchester City é no duelo do final de semana contra o Arsenal pela Copa da Inglaterra e este será o último jogo de preparação para a partida decisiva. Além disso, Guardiola também prepara a equipe para a disputa da Liga dos Campeões contra o Real Madrid em busca do título inédito para a franquia.
Já o Bournemouth vem de grande vitória contra o Leicester e dois jogos sem perder. A equipe está três pontos atrás de Watford e West Ham, rivais diretos na luta contra a degola, mas precisa surpreender fora de casa para não ficar mais perto da relegação na temporada. No primeiro turno, o time dirigido por Eddie Howe sofreu uma derrota por 3 a 1.

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