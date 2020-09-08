City e Leipzig chegam a acordo para permanência de Angeliño por empréstimo no clube alemão

O RB Leipzig anunciou a permanência do lateral-esquerdo Angeliño, que pertence ao Manchester City, por mais uma temporada. O clube inglês aceitou ceder o atleta, que ao final do vínculo poderá ser adquirido definitivamente pelos alemães por quatro anos.

Angeliño chegou ao RB Leipzig no início de 2020 e atuou 18 vezes pelos Touros, marcando um gol e dando cinco assistências. Com o time alemão, o lateral-esquerdo espanhol chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo PSG.

- Estou muito feliz por ficar em Leipzig e por podermos continuar nossa jornada juntos. O primeiro semestre com a RBL foi ótimo: tive muito tempo de jogo desde o início, gosto da forma como o treinador e a equipe abordam o jogo. Também tivemos uma forte temporada na Bundesliga e na Liga dos Campeões. Estou ansioso pelo futuro e por muitos outros momentos de sucesso - disse.