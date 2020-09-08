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City e Leipzig chegam a acordo para permanência de Angeliño por empréstimo no clube alemão

Lateral-esquerdo chegou à Alemanha em janeiro e ficará por mais uma temporada...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 16:56
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
O RB Leipzig anunciou a permanência do lateral-esquerdo Angeliño, que pertence ao Manchester City, por mais uma temporada. O clube inglês aceitou ceder o atleta, que ao final do vínculo poderá ser adquirido definitivamente pelos alemães por quatro anos.
Angeliño chegou ao RB Leipzig no início de 2020 e atuou 18 vezes pelos Touros, marcando um gol e dando cinco assistências. Com o time alemão, o lateral-esquerdo espanhol chegou até a semifinal da Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo PSG.
- Estou muito feliz por ficar em Leipzig e por podermos continuar nossa jornada juntos. O primeiro semestre com a RBL foi ótimo: tive muito tempo de jogo desde o início, gosto da forma como o treinador e a equipe abordam o jogo. Também tivemos uma forte temporada na Bundesliga e na Liga dos Campeões. Estou ansioso pelo futuro e por muitos outros momentos de sucesso - disse.

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