Citando brincadeira com torcedores, Saulo Mineiro comemora triunfo do Ceará

Nas redes sociais, o atacante Saulo Mineiro tem o costume de brincar com a torcida do Ceará onde, a cada gol dele, promessas de pratos típicos oferecidos ao atacante são feitas em forma de recompensa. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Depois da vitória com gol dele por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (4), ele não perdeu a oportunidade de citar o fato além de, ao mesmo tempo, avaliar que o time fez ajustes importantes pensando no último jogo em casa quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo.