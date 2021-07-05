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futebol

Citando brincadeira com torcedores, Saulo Mineiro comemora triunfo do Ceará

Além de dizer que 'vai ter pratinho de vatapá' depois de vitória sobre o Juventude, atacante citou ajustes em comparação a jogo com o São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 21:20

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 21:20

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Nas redes sociais, o atacante Saulo Mineiro tem o costume de brincar com a torcida do Ceará onde, a cada gol dele, promessas de pratos típicos oferecidos ao atacante são feitas em forma de recompensa. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Depois da vitória com gol dele por 2 a 0 sobre o Juventude neste domingo (4), ele não perdeu a oportunidade de citar o fato além de, ao mesmo tempo, avaliar que o time fez ajustes importantes pensando no último jogo em casa quando empatou em 1 a 1 com o São Paulo.
- Precisávamos desta vitória em casa. Vínhamos de empates, mas, graças a Deus, acertamos as coisas no segundo tempo que pecamos no primeiro. Vai ter pratinho (risos). No jogo passado, não saímos com a vitória. Hoje saímos. É maravilhoso ajudar a equipe. O pratinho vai ser de vatapá - falou Saulo.
A vitória fez o time de Porangabuçu chegar a sétima posição na tabela do Brasileirão com 13 pontos, mesma quantia somada peloo Fluminense, porém com saldo de gols superior: um tento positivo contra -1 dos cariocas.

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