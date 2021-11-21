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Cirurgia de Luciano corre bem, mas atacante segue sem prazo de retorno às atividades pelo São Paulo

Atacante fraturou pequeno osso no punho durante clássico contra o Palmeiras, em lance em que fez o gol da vitória. Cirurgia foi bem-sucedida e Luciano iniciará recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 15:30

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 15:30

No último sábado (20), o atacante do São Paulo, Luciano, foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma fratura no escafoide esquerdo, pequeno osso do punho. O procedimento foi bem-sucedido, mas o atacante ainda passará por avaliações.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Durante o clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, Luciano foi derrubado por Renan no lance em que marcou o segundo gol do São Paulo. O atacante caiu desequilibrado e se apoiou em cima do punho, resultado na fratura. Após avaliação do Departamento Médico do clube, o atacante foi encaminhado para realizar uma operação para corrigir a fratura.
A cirurgia, realizada pelo cirurgião Fernando Penteado, durou cerca de 40 minutos e contou com a fixação da fratura por meio da implantação de um parafuso no osso.
Em boa recuperação, Luciano recebeu alta do Hospital Albert Einstein já na noite deste sábado e foi para sua casa para seguir em repouso.
Na próxima semana, o camisa 11 será reavaliado pelo especialista em mãos encarregando pela operação que, ao lado do Departamento Médico do São Paulo, definirá como deve ser a recuperação do atleta e definir um prazo para seu retorno às atividades.Sem prazo para seu retorno, Luciano desfalcou os treinos do São Paulo neste fim de semana e deve ficar de fora da próxima partida da equipe, decisiva na luta contra o rebaixamento.
O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi, para enfrentar o Athletico-PR. O confronto marca o encontro entre dois times que estão empatados em pontos no campeonato, com o Furacão acima na tabela devido ao seu número de vitórias.
Crédito: LancedogolemqueLucianofoiderrubadoefraturouopunho(Foto:RubensChiri/www.saopaulofc.net

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