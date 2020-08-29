Ciro Immobile é mais um apontado para o ataque do Barcelona

Buscando um nome para o ataque, o Barcelona define alvos. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", Ciro Immobile, artilheiro da Lazio, está sendo monitorado pelo clube catalão.
Ronald Koeman considera que o atacante italiano seria um ótimo substituto para Luis Suárez, que deixará o clube catalão. O uruguaio já foi informado que não faz parte dos planos do novo treinador.
Immobile venceu a Chuteira de Ouro ao marcar 36 gols na temporada 2019/20. O italiano haveria pedido um aumento salarial, mas a Lazio não pode arcar com os novos valores.