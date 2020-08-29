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futebol

Ciro Immobile é mais um apontado para o ataque do Barcelona

Atacante da Lazio pode substituir o lugar deixado
por Luis Suárez, que está de saída do clube catalão...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 14:54
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Buscando um nome para o ataque, o Barcelona define alvos. De acordo com o "Gazzetta dello Sport", Ciro Immobile, artilheiro da Lazio, está sendo monitorado pelo clube catalão.
Ronald Koeman considera que o atacante italiano seria um ótimo substituto para Luis Suárez, que deixará o clube catalão. O uruguaio já foi informado que não faz parte dos planos do novo treinador.
Immobile venceu a Chuteira de Ouro ao marcar 36 gols na temporada 2019/20. O italiano haveria pedido um aumento salarial, mas a Lazio não pode arcar com os novos valores.

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