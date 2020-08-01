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Ciro Immobile conquista o prêmio de Chuteira de Ouro da temporada

Atacante é o terceito italiano na história a vencer o troféu e ganha o prêmio de forma antecipada por conta da ausência de Cristiano Ronaldo no duelo entre Juventus e Roma...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 11:36

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 11:36

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Com a ausência de Cristiano Ronaldo da partida contra a Roma, Ciro Immobile se torna o vencedor da Chuteira de Ouro da temporada. O italiano 35 gols anotados nesta época, sendo um gol a mais do que Robert Lewandowski, e pode ampliar sua marca no duelo contra o Napoli neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília).
O centroavante da Lazio pode superar a marca de Gonzalo Higuaín, que marcou 36 gols na temporada 2015/2016, e se tornar o atleta do futebol italiano com mais tentos em uma única época. Immobile também já foi o maior artilheiro da Itália em 2014, quando atuava pelo Torino, e em 2018, com 29 anos empatado com Mauro Icardi.
O camisa 17 também se torna o terceiro italiano a conquistar o prêmio individual após Luca Toni, em 2006, e Francesco Totti, em 2007. O maior vencedor da Chuteira de Ouro é Lionel Messi, com seis conquistas, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa a segunda colocação com quatro troféus.
Veja o ranking dos 10 primeiros oclocados no prêmio Chuteira de Ouro da temporada 2019/2020:
1º - Ciro Immobile - 35 gols (70 pontos)2º - Robert Lewandowski - 34 gols (68 pontos)​3º - Cristiano Ronaldo - 31 gols (62 pontos)4º - Timo Werner - 28 gols (56 pontos)5º - Lionel Messi - 25 gols (50 pontos)6º - Erling Haaland - 29 gols (50 pontos)7º - Romelu Lukaku - 23 gols (46 pontos)8º -Jamie Vardy - 23 gols (46 pontos)9º - Jean-Pierre Nsame - 30 gols (45 pontos)10º - Shon Weissman - 30 gols (45 pontos)

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