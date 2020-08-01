Ciro Immobile conquista o prêmio de Chuteira de Ouro da temporada

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Com a ausência de Cristiano Ronaldo da partida contra a Roma, Ciro Immobile se torna o vencedor da Chuteira de Ouro da temporada. O italiano 35 gols anotados nesta época, sendo um gol a mais do que Robert Lewandowski, e pode ampliar sua marca no duelo contra o Napoli neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília).

O centroavante da Lazio pode superar a marca de Gonzalo Higuaín, que marcou 36 gols na temporada 2015/2016, e se tornar o atleta do futebol italiano com mais tentos em uma única época. Immobile também já foi o maior artilheiro da Itália em 2014, quando atuava pelo Torino, e em 2018, com 29 anos empatado com Mauro Icardi.

O camisa 17 também se torna o terceiro italiano a conquistar o prêmio individual após Luca Toni, em 2006, e Francesco Totti, em 2007. O maior vencedor da Chuteira de Ouro é Lionel Messi, com seis conquistas, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa a segunda colocação com quatro troféus.

Veja o ranking dos 10 primeiros oclocados no prêmio Chuteira de Ouro da temporada 2019/2020: