CINEfoot terá sessão dedicada a Pelé e ao Museu do Futebol no sábado (21)

Crédito: Fotomontagem L!

Dedicado exclusivamente ao tema futebol, o CINEfoot é um festival de cinema brasileiro para filmes de curta e longa metragens. O evento ocorre anualmente em várias cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, o evento está sendo realizado online. Nele concorrem produções cinematográficas de toda a América Latina.

E no sábado (20), a programação do CINEfoot exibirá uma sessão especial dedicada a Pelé e ao Museu do Futebol. A partir das 20h a mostra 'Museu do Futebol: Pelé 80 anos em Foco' exibirá os documentários “Superstição e Futebol” (1968), dirigido por Sylvio Lana, e “Pelé: o Rei Desconhecido” (2017), de Ernesto Rodrigues, realizado com imagens de arquivos estrangeiros sobre a carreira de Edson Arantes do Nascimento.

Já a sessão com os dois filmes ficará disponível na plataforma oficial do CINEfoot (innsaei.tv) até o dia 27/11, às 17h, com exibição gratuita.

Parceiro do CINEfoot desde sua primeira edição, o Museu do Futebol, em São Paulo, está com a exposição 'Pelé 80 – O Rei do Futebol' em cartaz. Por isso, o mote da sessão especial, que será precedida de uma live nas redes sociais do Museu com o tema 'O olhar estrangeiro sobre o Rei do futebol'. A partir das 19h30, o diretor Ernestro Rodrigues conversa com o jornalista Andrew Downie, correspondente da agência Reuters em Londres, com transmissão pelo Facebook (facebook.com/museudofutebol) e pelo YouTube (youtube.com/museudofutebolspaulo).

MUSEU DO FUTEBOL NA INTERNET

Jogos e conteúdo educativo: educar.museudofutebol.org.br

Visita virtual Google Street View: https://url.gratis/Is0pb

Google Art & Culture – https://www.museudofutebol.org.br/pagina/exposicoes-virtuais

Banco de dados do Centro de Referência do Futebol Brasileiro: http://dados.museudofutebol.org.br/

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