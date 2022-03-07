Cincum! Em grande atuação, Tottenham goleia o Everton pelo Inglês e se mantém perto do G-4

Brigando por uma vaga na próxima edição da Champions League, o Tottenham recebeu o Everton nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Inglês, e o time de Antonio Conte não tomou conhecimento dos Toffees. Em atuação de gala, os Spurs venceram por 5 a 0, com gols de Keane (contra), Son, Kane (duas vezes) e Reguilón.GOL CONTRAJogando em casa, o Tottenham abriu o marcador aos 14 minutos, com gol contra de Michael Keane. Ben Davies recebeu na esquerda e tocou para Sessegnon, que foi na linha de fundo. O camisa 19 cruzou para o meio buscando Harry Kane, mas o zagueiro do Everton mandou para a própria meta.

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DUPLA AFIADAAinda na etapa inicial, o Tottenham marcou mais duas vezes com seus principais nomes. Aos 17, Son recebeu de Kulusevski depois de jogada pelo meio. 20 minutos depois, Kane recebeu bela bola enfiada de Doherty e tocou na saída de Pickford para ampliar.

ILUMINADONa volta do intervalo, Antonio Conte voltou com Reguilón no lugar de Sessegnon por lesão e o ala-esquerdo precisou de menos de um minutos para fazer o quarto. Depois de jogada de Son pelo meio, Kulusevski tocou na segunda trave e o espanhol mandou para o fundo das redes.

GOLAÇOSem tirar o pé do acelerador, o Tottenham fez o quinto gol aos dez minutos da etapa final, mais uma vez com Harry Kane. Os Spurs subiram a marcação, recuperaram a bola no campo de ataque e Doherty levantou bola com maestria na segunda trave. O artilheiro londrino bateu de primeira e fez um lindo gol.

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SEQUÊNCIA​Tottenham e Everton voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. Os Spurs vão até o Old Trafford para visitar o Manchester United, no sábado, enquanto os Toffes recebem o Wolverhampton, no domingo, no Goodison Park.