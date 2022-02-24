Cinco ucranianos atuam no Campeonato Russo; veja quem são

Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, cinco atletas ucranianos atuam em clubes russos. Yaroslav Rakitskiy, autor do gol do vídeo acima, joga pelo Zenit e entra em campo nesta quinta-feira, diante do Betis, pela eliminatória da Europa League.

IVAN ORDETSO jogador do Dínamo de Moscou é titular da zaga do clube russo, participou de 19 jogos na temporada. Na última campanha, o defensor anotou um golaço diante do Akhmat.ARTEM POLYARUSNa atual temporada, o meia do Akhmat já anotou dois gols no Campeonato Russo, embora não seja titular absoluto da equipe. O atleta atua com mais frequência pelo lado esquerdo.DMYTRO IVANISENYA E DENYS KULAKOV​Dmytro Ivanisenya atua como volante e foi contratado na atual temporada pelo Krylya Samara. Já o veterano Denys Kulakov joga como lateral-direito do Ural.

ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.