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Cinco ucranianos atuam no Campeonato Russo; veja quem são

Yaroslav Rakitskiy, do Zenit, entra em campo nesta quinta-feira para atuar contra o Betis, pela Europa League. Ivan Ordets, Polyarus, Ivanisenya e Kulakov também jogam na Rússia...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 12:15
Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, cinco atletas ucranianos atuam em clubes russos. Yaroslav Rakitskiy, autor do gol do vídeo acima, joga pelo Zenit e entra em campo nesta quinta-feira, diante do Betis, pela eliminatória da Europa League.
IVAN ORDETSO jogador do Dínamo de Moscou é titular da zaga do clube russo, participou de 19 jogos na temporada. Na última campanha, o defensor anotou um golaço diante do Akhmat.ARTEM POLYARUSNa atual temporada, o meia do Akhmat já anotou dois gols no Campeonato Russo, embora não seja titular absoluto da equipe. O atleta atua com mais frequência pelo lado esquerdo.DMYTRO IVANISENYA E DENYS KULAKOV​Dmytro Ivanisenya atua como volante e foi contratado na atual temporada pelo Krylya Samara. Já o veterano Denys Kulakov joga como lateral-direito do Ural.
ENTENDA O CASODesde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.Rakitskiy, do Zenit - Twitter/Zenit

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