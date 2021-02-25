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Cinco membros da Inter de Milão testam positivo para a Covid-19

Quatro dirigentes e um membro da comissão técnica de Antonio Conte estão em isolamento. Partida entre Torino e Sassuolo é adiada por conta de novos casos do vírus...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 10:32

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 10:32
Crédito: Inter de Milão ainda não conta com jogadores positivos para a Covid-19 (MIGUEL MEDINA / AFP
Quatro dirigentes e um membro da comissão técnica da Inter de Milão testaram positivo para a Covid-19. Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, ambos CEO do clube, Piero Ausilio, diretor esportivo, e Angelo Capellini, advogado, foram os nomes divulgados dentre as pessoas que estão isoladas no Centro de Treinamento nerazzurri.O participante do staff técnico de Antonio Conte não teve sua identidade divulgada por questões de privacidade. Apesar do surto, nenhum jogador da equipe testou positivo para o novo coronavírus e a Inter de Milão deve entrar em campo sem problemas para encarar o Genoa neste domingo e seguir na disputa pelo título do Scudetto.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Nesta quinta-feira foi confirmado o adiamento da partida entre Torino e Sassuolo marcada para esta sexta-feira. Por conta do surto da Covid-19 entre atletas do time de Turim, o duelo foi postergado para o próximo dia 17 de março. O duelo contra a Lazio, na próxima terça-feira, segue mantido, mas também corre o risco de ser alterado.

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