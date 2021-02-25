Cinco membros da Inter de Milão testam positivo para a Covid-19

Quatro dirigentes e um membro da comissão técnica da Inter de Milão testaram positivo para a Covid-19. Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, ambos CEO do clube, Piero Ausilio, diretor esportivo, e Angelo Capellini, advogado, foram os nomes divulgados dentre as pessoas que estão isoladas no Centro de Treinamento nerazzurri.O participante do staff técnico de Antonio Conte não teve sua identidade divulgada por questões de privacidade. Apesar do surto, nenhum jogador da equipe testou positivo para o novo coronavírus e a Inter de Milão deve entrar em campo sem problemas para encarar o Genoa neste domingo e seguir na disputa pelo título do Scudetto.