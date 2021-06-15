Cinco brasileiros concorrem ao prêmio Golden Boy de 2021

O jornal italiano 'Tuttosport' anunciou, nesta terça-feira, a lista de 100 atletas que são candidatos ao prêmio Golden Boy, que define a melhor jovem estrela do futebol mundial na temporada. Na lista, cinco brasileiros concorrem ao prêmio.
Na disputa do Golden Boy, cinco brasileiros buscam conquistar o prêmio, sendo eles: Luis Henrique (Olympique de Marseille); Marcos Paulo (Fluminense); Gabriel Martinelli (Arsenal); Reinier (Borussia Dortmund) e Rodrygo (Real Madrid).
Jogadores como Eric García e Pedri, ambos do Barcelona, são favoritos para a conquista do prêmio. Mason Greenwood, do Manchester United, Eduardo Camavinga, do Rennes e Jamal Musiala também encabeçam a lista de favoritos para faturar o Golden Boy.
Desde o início da premiação, em 2003, apenas dois brasileiros conquistaram o Golden Boy. Em 2008, o meia Anderson, na época no Manchester United, faturou o prêmio e, no ano seguinte, Alexandre Pato, que atuava pelo Milan, também foi vencedor.VEJA TODOS OS VENCEDORES DO GOLDEN BOY2020: Haaland (Borussia Dortmund)2019: João Félix (Benfica e Atlético de Madrid)2018: De Ligt (Ajax)2017: Mbappé (Monaco e PSG)2016: Renato Sanches (Benfica e Bayern Munich)2015: Martial (Monaco e Manchester United)2014: Sterling (Liverpool)2013: Pogba (Juventus)2012: Isco (Malaga)2011: Götze (Borussia Dortmund)2010: Balotelli (Inter de Milão)2009: Alexandre Pato (Milan)2008: Anderson (Manchester United)2007: Agüero (Atlético de Madrid)2006: Fabregas (Arsenal)2005: Messi (Barcelona)2004: Rooney (Everton)2003: Van der Vaart (Ajax)