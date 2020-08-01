Cidade de Manchester endurece medidas contra a Covid-19

Crédito: Etihad Stadium recebe Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões (SCOTT HEPPELL / AFP

Faltando menos de uma semana para a cidade de Manchester receber jogos dos seus dois principais times, um pela Liga dos Campeões e outro pela Liga Europa, o governo britânico endureceu medidas de restrição contra a Covid-19 na região. Até o momento não há nenhuma intenção para que se mude o local das partidas.

O Ministro de Saúde do país, Matt Hancock, lamentou a situação, mas reforçou a importância das medidas.

- Tomamos essa decisão com pesar, mas infelizmente é necessário porque estamos observando que o distanciamento social não está sendo cumprido e essa é uma das causas do aumento de casos.