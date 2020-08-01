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futebol

Cidade de Manchester endurece medidas contra a Covid-19

No entanto, partidas do Manchester United e Manchester City, programadas para a próxima semana, estão garantidas e devem acontecer como previsto inicialmente...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 08:29

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 08:29
Crédito: Etihad Stadium recebe Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões (SCOTT HEPPELL / AFP
Faltando menos de uma semana para a cidade de Manchester receber jogos dos seus dois principais times, um pela Liga dos Campeões e outro pela Liga Europa, o governo britânico endureceu medidas de restrição contra a Covid-19 na região. Até o momento não há nenhuma intenção para que se mude o local das partidas.
O Ministro de Saúde do país, Matt Hancock, lamentou a situação, mas reforçou a importância das medidas.
- Tomamos essa decisão com pesar, mas infelizmente é necessário porque estamos observando que o distanciamento social não está sendo cumprido e essa é uma das causas do aumento de casos.
O Manchester United recebe o LASK Linz na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), enquanto o Manchester City encontra o Real Madrid no Etihad Stadium na sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). A Europa vive, em algumas regiões do continente, um aumento do número de casos do novo coronavírus.

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