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futebol

Cicinho posta foto de campeões da Liberta e cutuca atual São Paulo

Lateral criticou a situação do Tricolor na Copa Libertadores e relembrou momento áureo do clube do Morumbi: 'Essa galera chora ao ver tamanha decepção', escreveu...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 14:07
Crédito: Fellipe Lucena
Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes com o São Paulo em 2005, o ex-lateral Cicinho demonstrou seu descontentamento com a atual fase do Tricolor na principal competição de clubes do continente. Em sua conta no Instagram, o ídolo são-paulino postou uma foto dele com Rogério Ceni, Amoroso, Aloísio Chulapa, Richarlyson e Josué e cutucou a atual equipe treinada por Fernando Diniz.
- Essa galera chora ao ver tamanha decepção. O São Paulo merece respeito e suor na camisa - escreveu o ex-lateral em tom de indignação. Com a derrota para a LDU, por 4 a 2, o São Paulo se complicou no Grupo D da Copa Libertadores. Após quatro rodadas, o Tricolor registra apenas quatro pontos ganhos e agora precisa de duas vitórias e mais uma combinação de resultados para manter vivo o sonho de disputar a fase mata-mata da competição continental.
O próximo compromisso do São Paulo na Copa Libertadores será na próxima quarta, contra o River Plate, em Buenos Aires. Se perder, o Tricolor estará matematicamente eliminado. Antes disso, no entanto, a equipe encara o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A partida será disputada no próximo sábado.

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