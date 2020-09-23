Cicinho posta foto de campeões da Liberta e cutuca atual São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena

Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes com o São Paulo em 2005, o ex-lateral Cicinho demonstrou seu descontentamento com a atual fase do Tricolor na principal competição de clubes do continente. Em sua conta no Instagram, o ídolo são-paulino postou uma foto dele com Rogério Ceni, Amoroso, Aloísio Chulapa, Richarlyson e Josué e cutucou a atual equipe treinada por Fernando Diniz.

- Essa galera chora ao ver tamanha decepção. O São Paulo merece respeito e suor na camisa - escreveu o ex-lateral em tom de indignação. Com a derrota para a LDU, por 4 a 2, o São Paulo se complicou no Grupo D da Copa Libertadores. Após quatro rodadas, o Tricolor registra apenas quatro pontos ganhos e agora precisa de duas vitórias e mais uma combinação de resultados para manter vivo o sonho de disputar a fase mata-mata da competição continental.