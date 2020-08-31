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Cícero e Ruan Renato não fazem mais parte do elenco do Botafogo

Com o objetivo de enxugar a folha salarial, clube de General Severiano anunciou o desligamento dos atletas; Danilo Barcelos já havia pedido para rescindir o contrato...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 16:24
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de Danilo Barcelos, que solicitou a saída junto à diretoria, o Botafogo teve dois novos desligamentos. O clube anunciou que, além do lateral-esquerdo, Ruan Renato e Cícero não farão mais parte do elenco alvinegro a partir desta segunda-feira.
O Comitê Executivo de Futebol desejava a saída de Cícero pelo alto salário, um dos mais altos do atual plantel. Ruan Renato, por sua vez, não vinha sendo utilizado por Paulo Autuori. As duas saídas, inclusive, tiveram a aprovação do treinador.
Cícero chegou ao Botafogo na temporada passada. Alternou momentos no time titular e reserva no ano passado, mas não se estabilizou em 2020. Ruan Renato, contratado por empréstimo junto ao Vitória em janeiro, nunca encheu os olhos da comissão técnica.
Danilo Barcelos, como noticiado antes, pediu para ter o contrato rescindido e foi atendido. O lateral-esquerdo tem contatos oficiais de Fluminense e Cruzeiro.PRONUNCIAMENTO DO BOTAFOGO:
"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que os atletas Cícero, Ruan Renato e Danilo Barcelos não farão mais parte do elenco a partir desta segunda-feira (31/8).
O Clube recebeu uma solicitação pessoal do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que deseja se transferir para outro clube do futebol brasileiro, e acertou o término do seu vínculo profissional.
O Botafogo agradece aos atletas pelo grande profissionalismo, dedicação e seriedade no período em que defenderam a camisa alvinegra, desejando sucesso em seus futuros desafios."

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