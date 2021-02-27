Cianorte vence Athletico-PR na partida de estreia do Campeonato Paranaense

Crédito: José Tramontin/athletico.com.br

No estádio Albino Turbay, o Cianorte venceu o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, em partida que abriu a edição 2021 do Campeonato Paranaense. O gol foi marcado de cabeça pelo oportunista atacante Wilson Junior.Na próxima rodada, o Cianorte enfrenta o Rio Branco-PR, no estádio Estradinha, dia 03 de março. Já o Athletico-PR recebe o Operário-PR, na Arena da Baixada, dia 04 de março.

A partida

ATHLETICO-PR VAI PARA CIMA, MAS CIANORTE SEGURA A PRESSÃOOs primeiros minutos foram de pressão intensa do Furacão. Foram três chegadas do time comandado pelo técnico Antônio Oliveira, mas a falta de pontaria e a defesa do Cianorte não deixaram o gol sair. O Leão do Vale chegou uma vez só no ataque em de chute de Gabriel Calabres.

LEÃO DO VALE PASSA A CONTROLAR O JOGO E VAI PARA CIMA DO FURACÃO A partir dos 20 minutos da etapa inicial, o Cianorte passou a controlar o jogo e fazer uma intensa pressão no time do Athletico-PR. O atacante Wilson Junior teve duas chances claras para marcar, mas ele acabou errando o alvo. Enquanto isso, o Furacão mostrava grande dificuldade em criar oportunidades de perigo.

EQUILÍBRIO NA VOLTA DO INTERVALONo segundo tempo, cada time teve uma boa chance para marcar. O Cianorte Assustou aos 3 minutos, após cruzamento de Rael, Pachu desviou, e Maurício não conseguiu finalizar. O Athletico-PR respondeu no minuto seguinte, quando Denner chegou na linha de fundo e bateu cruzado, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

FURACÃO MOSTRA DIFICULDADE EM CRIAR E LEÃO APROVEITA PARA ABRIR O PLACARO tempo passava e o Athletico-PR, assim como no primeiro tempo, voltava a mostrar dificuldade em criar chances perigosas. O Cianorte se aproveitou disso e logo abriu o marcador. Gabriel Calabres cobrou escanteio, o goleiro Bento não conseguiu afastar o perigo, e Wilson Junior mostrou oportunismo para cabecear a bola para o fundo das redes: 1 a 0 para o Leão do Vale, aos 18 minutos da etapa complementar.

ATHLETICO-PR VAI PARA CIMA, MAS NÃO CONSEGUE O EMPATEEm desvantagem no placar, o Furacão foi com tudo para cima do Cianorte. Mas a falta de criatividade, o número grande de erros cometidos pela equipe no campo de ataque e a forte marcação do sistema defensivo do Leão da Ilha impediram que o Athletico-PR chegasse ao empate. Pelo contrário, no final da partida o time do Cianorte ainda quase marcou o segundo, mas Bento fez ótima defesa.

CIANORTE 1 X 0 ATHLETICO-PRLocal: Albino Turbay, Cianorte (PR)Data-Hora: 27/2/2021 – 17h15Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Eduardo Doma, Gabriel Calabres (CIA), Edu (ATH)Cartões vermelhos: Gol: Wilson Junior (18/2ºT)

CIANORTE: Bruno Pianissolla; Michel, Eduardo Doma, Maurício e Rael; Zé Vitor, Morelli e Gabriel Calabres; Grafite (Pachu, intervalo), Buba (Ynaiã, aos 47/2ºT), Wilson Júnior (Tales, aos 25/2ºT). Técnico: João Burse.