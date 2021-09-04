Cianorte e Portuguesa empatam e estão no mata-mata da Série D do Brasileirão; veja os outros confrontos

Crédito: Reprodução/ Twitter Portuguesa

Em duelo válido pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Cianorte e Portuguesa empataram por 0 a 0 no Estádio Olímpico Albino Turbay. O resultado garantiu a Lusa na primeira colocação do Grupo 7, enquanto a equipe paranaense acabou em 4º lugar, garantindo vaga na segunda fase da competição.

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O Cianorte começou tomando as iniciativas ofensivas, mas a Lusa estava bem organizada na defesa, impedindo as investidas do adversário.

Na segunda etapa, com o empate beneficiando ambas equipes, os times diminuíram o ritmo de jogo, e a partida terminou com poucas chances de gol.

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Além do Grupo 7, outros grupos tiveram suas posições definidas no sábado. Confira os resultados da primeira parte da 14ª rodada.

GRUPO 2Palmas-TO 0 x 0 Imperatriz-MAParagominas-PA 2 x 1 Guarany-CE4 de Julho-PI 1 x 0 Juventude-MAMoto Club-MA 3 x 0 Tocantinópolis-TO

GRUPO 7Cianorte-PR 0 x 0 Portuguesa-SP​Santo André 1 x 2 BanguSão Bento 0 x 1 BoavistaMadureira 1 x 2 Inter de Limeira

GRUPO 8​Marcílio Dias-SC 3 x 2 Aimoré-RS​Esportivo-RS 4 x 1Rio Branco-PRJoinville-SC 3 x 1 Cascavel-PRCaxias-RS 1 x 1 Juventus-SC

MATA-MATA

Com os grupos 7 e 8 finalizados, alguns confrontos já foram definidos . Os jogos acontecem no próximo final de semana, mas os horários ainda não foram apontados pela CBF. O restante da rodada e a definição de todos os confrontos ocorre no domingo (5).