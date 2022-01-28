Chuva é a protagonista de treino do Palmeiras para enfrentar São Bernardo pelo Paulistão

Como se não bastasse o espaço apertado entre as partidas para poder treinar a equipe, o técnico Abel Ferreira contou com uma visitante para atrapalhar ainda mais a preparação do Palmeiras para o jogo ante o São Bernardo, às 16h (de Brasília), no Grande ABC, pelo Campeonato Paulista: a chuva.Sob o constante temporal que caiu sobre São Paulo durante todo o dia, os jogadores de linha começaram as atividades com um trabalho de posse de bola e marcação, com os atletas tendo permissão de dois toques na bola por jogada e com o objetivo de alcançar as quatro minimetas dispostas nas extremidades do quadrilátero.