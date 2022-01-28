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Chuva é a protagonista de treino do Palmeiras para enfrentar São Bernardo pelo Paulistão

Titulares voltaram a trabalhar e realizaram atividades físicas na Academia de Futebol...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 19:34
Como se não bastasse o espaço apertado entre as partidas para poder treinar a equipe, o técnico Abel Ferreira contou com uma visitante para atrapalhar ainda mais a preparação do Palmeiras para o jogo ante o São Bernardo, às 16h (de Brasília), no Grande ABC, pelo Campeonato Paulista: a chuva.Sob o constante temporal que caiu sobre São Paulo durante todo o dia, os jogadores de linha começaram as atividades com um trabalho de posse de bola e marcação, com os atletas tendo permissão de dois toques na bola por jogada e com o objetivo de alcançar as quatro minimetas dispostas nas extremidades do quadrilátero.
Enquanto isso, os goleiros fizeram atividades específicas com os preparadores da posição Rogério Godoy e Thales Damasceno.
Na sequência, um grupo foi separado para ênfases táticas, enquanto outro, no campo ao lado, aprimorou finalizações e cobranças de pênaltis.
Os jogadores mais desgastados, principalmente os que atuaram mais minutos contra a Ponte Preta, na vitória por 3 a 0 na quarta-feira (26), realizaram complemento físico e foram liberados mais cedo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: JogadoresdoVerdãotrabalhamdurantetreinodestasexta,naAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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