Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Churín se envolve em polêmica por suposta traição exposta nas redes sociais

Mulher que teria tido relação com o jogador paraguaio ainda caçoou em postagem: 'Ruim de bola e ruim de cama' ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:35

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:35

O atacante argentino Diego Churín pode ter sua passagem pelo Grêmio abreviada por um ato de indisciplina que ganhou bastante repercussão nos últimos dias. Ato esse, aliás, que foi revelado através de uma sequência de postagens feitas por uma mulher nas redes sociais.Confira o aplicativo de resultados do LANCE!Tudo teria ocorrido no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 2.
Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:
- Ruim de bola e ruim de cama.
Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio que é companheiro da argentina Tamara Sosa teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.
Enquanto o portal 'GZH' teria ouvido uma fonte da parte diretiva do clube que apontou a necessidade de reunião com a equipe jurídica para a definição dos próximos passos, o 'ge' indicou que uma reunião está marcada com o atleta de 32 anos de idade. Neste encontro, a recisão do acordo atualmente válido até dezembro não está totalmente descartada com a argumentação de ato de indisciplina.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados