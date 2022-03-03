Churín se envolve em polêmica por suposta traição exposta nas redes sociais

O atacante argentino Diego Churín pode ter sua passagem pelo Grêmio abreviada por um ato de indisciplina que ganhou bastante repercussão nos últimos dias. Ato esse, aliás, que foi revelado através de uma sequência de postagens feitas por uma mulher nas redes sociais.Confira o aplicativo de resultados do LANCE!Tudo teria ocorrido no hotel em que a equipe estava concentrada na cidade de Ribeirão Preto, cidade próxima a Mirassol onde o tricolor jogou diante dos donos da casa e acabou eliminado da Copa do Brasil por conta da derrota por 3 a 2.

Acompanhado dentro da concentração, Churín teria tido relações sexuais com uma mulher que resolveu "expor" a situação nas redes sociais de forma irônica quando, apontando para conteúdo que passava na televisão sobre o revés gremista, escreveu a seguinte mensagem:

- Ruim de bola e ruim de cama.

Com a viralização do conteúdo, o avante paraguaio que é companheiro da argentina Tamara Sosa teria tentado sair do quarto, mas, além das dicas dadas pela acusadora sobre o fato de ser um atleta estrangeiro do Grêmio, uma foto chegou a captar uma das pernas do atleta no movimento de deixar o local.

Enquanto o portal 'GZH' teria ouvido uma fonte da parte diretiva do clube que apontou a necessidade de reunião com a equipe jurídica para a definição dos próximos passos, o 'ge' indicou que uma reunião está marcada com o atleta de 32 anos de idade. Neste encontro, a recisão do acordo atualmente válido até dezembro não está totalmente descartada com a argumentação de ato de indisciplina.