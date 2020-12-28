Churín brinca com o VAR após triunfo do Grêmio

O grande nome do Grêmio na vitória contra o Atlético-GO foi Diego Churín. Envolvido nos dois tentos, o centroavante brincou com o VAR, que marcou presença nos seus dois gols com a camisa Tricolor.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO
‘Segundo gol com a camisa do Grêmio, segundo gol com o VAR. Tem que esperar, estou muito feliz pela vitória’, afirmou ao Premiere.
Apesar do gol marcado neste fim de semana, Churín deve iniciar o duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no banco de reservas. A tendência é que Diego Souza continue como titular.