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futebol

Churín brinca com o VAR após triunfo do Grêmio

Atacante marcou o seu segundo gol pelo time gaúcho e em ambos a tecnologia precisou intervir para confirmar...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 00:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 00:17
Crédito: Ricardo Rímoli/Lancepress!
O grande nome do Grêmio na vitória contra o Atlético-GO foi Diego Churín. Envolvido nos dois tentos, o centroavante brincou com o VAR, que marcou presença nos seus dois gols com a camisa Tricolor.
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‘Segundo gol com a camisa do Grêmio, segundo gol com o VAR. Tem que esperar, estou muito feliz pela vitória’, afirmou ao Premiere.
Apesar do gol marcado neste fim de semana, Churín deve iniciar o duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, no banco de reservas. A tendência é que Diego Souza continue como titular.

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