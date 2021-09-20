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futebol

Chrystian aponta caminhos para Joinville conseguir classificação na Série D

Equipe catarinense eliminou o Bangu na primeira fase do mata-mata do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 20:59

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 20:59

Crédito: Divulgação/Joinville
Um dos destaques na boa campanha do Joinville no Campeonato Brasileiro série D, o meio-campo Chrystian projetou o duelo das oitavas de final contra o Uberlândia. Líder de assistências na equipe e fundamental na vitória diante do Bangu na 2ª fase do torneio, o meia considera o JEC um dos postulantes ao acesso.
O atleta crê que a chave para a vitória está na entrega tática da equipe. O time ainda não perdeu na temporada e está com a confiança em alta. O objetivo é bloquear a saída de bola do adversário.
- A gente sabe da qualidade do rival e sabemos do estilo de jogo deles. Se conseguirmos fazer uma marcação eficiente no ataque, mantendo a concentração alta, podemos criar perigo para eles. Estamos treinando e sabemos como fazer para conseguir o resultado. Estamos invictos, mas estamos diante de uma grande equipe - disse, ainda falando sobre seu momento individual.
- Acho que tudo passa pela confiança. E a comissão técnica me deixa a vontade para jogar. Tendo a confiança deles, consigo arriscar mais, tentar mais jogadas e encaixar os passes. Eu comemoro cada assistência que dou na temporada. Cada passe e cada gol. Tudo isso é fruto de trabalho e entrega. Estamos nos empenhando para conseguir essa classificação - concluiu.
A equipe enfrenta o Uberlândia nas oitavas de final da série D. Por ter tido melhor campanha na fase de grupos, o Joinville decide o duelo em casa, na Arena. A CBF ainda não divulgou as datas dos confrontos entre Joinville e Uberlândia.

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