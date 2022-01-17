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Christiane Endler, do Lyon, é eleita a melhor goleira do mundo pela Fifa

Goleira chilena chegou aos Gones nesta temporada, depois de brilhar com a camisa do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 15:37

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 15:37

Christiane Endler, do Lyon, foi eleita a melhor goleira do mundo nesta segunda-feira em premiação do Fifa The Best. A arqueira chilena de 30 anos superou Ann-Katrin Berger, do Chelsea, e Stephanie Lynn Marie Labbé, do PSG.Goleira da seleção do Chile, Endler foi titular na campanha do Paris Saint-Germain na temporada passada que culminou no titulo do Campeonato Francês, sendo eleita a melhor goleira do torneio.
Com o fim da temporada, Christiane Endler deixou o Paris Saint-Germain ao término do seu contrato e acertou com o Lyon, rival do time parisiense na França.
Crédito: ChristianeEndlerchegouaoLyonnestatemporada(Foto:OLIVIERCHASSIGNOLE/AFP

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