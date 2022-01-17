Christiane Endler, do Lyon, é eleita a melhor goleira do mundo pela Fifa

Christiane Endler, do Lyon, foi eleita a melhor goleira do mundo nesta segunda-feira em premiação do Fifa The Best. A arqueira chilena de 30 anos superou Ann-Katrin Berger, do Chelsea, e Stephanie Lynn Marie Labbé, do PSG.Goleira da seleção do Chile, Endler foi titular na campanha do Paris Saint-Germain na temporada passada que culminou no titulo do Campeonato Francês, sendo eleita a melhor goleira do torneio.