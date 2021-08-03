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futebol

Christian Eriksen retorna a Inter de Milão após parada cardíaca na Euro

Meio-campista se encontrou com Giuseppe Marotta, CEO do clube, e deve rever companheiros e conhecer Simone Inzaghi antes de retornar à Dinamarca...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:48

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 12:48
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O meia Christian Eriksen chegou em Milão nesta terça-feira e se encontrou com Giuseppe Marotta, CEO da Inter, segundo a imprensa italiana. O atleta também deve se reunir com os companheiros de equipe no Centro de Treinamento e conhecer o técnico Simone Inzaghi.O dinamarquês não tem exames médicos agendados e é possível que estes sejam realizados apenas no futuro. O clube não tem pressa com o atleta, que ainda deve passar por um período de inatividade estimado entre seis a oito meses.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O meia aguarda os resultados dos exames realizados para conhecer a natureza do problema que gerou sua parada cardíaca no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. Com isso, o jogador saberá se a presença do desfibrilador cardíaco será contínua ou interrompida.
Caso Eriksen tenha que conviver com o aparelho, um novo clube deverá ser procurado, uma vez que a legislação italiana não permite que ninguém atue com um desfibrilador. Já a Inglaterra e Holanda são mais flexíveis quanto a esse ponto.

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