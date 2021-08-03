Christian Eriksen retorna a Inter de Milão após parada cardíaca na Euro

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O meia Christian Eriksen chegou em Milão nesta terça-feira e se encontrou com Giuseppe Marotta, CEO da Inter, segundo a imprensa italiana. O atleta também deve se reunir com os companheiros de equipe no Centro de Treinamento e conhecer o técnico Simone Inzaghi.O dinamarquês não tem exames médicos agendados e é possível que estes sejam realizados apenas no futuro. O clube não tem pressa com o atleta, que ainda deve passar por um período de inatividade estimado entre seis a oito meses.

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O meia aguarda os resultados dos exames realizados para conhecer a natureza do problema que gerou sua parada cardíaca no duelo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. Com isso, o jogador saberá se a presença do desfibrilador cardíaco será contínua ou interrompida.