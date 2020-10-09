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futebol

Christian Eriksen quer ter mais tempo como titular na Inter de Milão

Em coletiva de imprensa, dinamarquês afirmou que não gosta da situação que vive, sendo colocado em diversas ocasiões para começar os jogos no banco de reserva da Inter...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 11:06

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 11:06

Crédito: Eriksen não está tendo muitas oportunidades sob comando de Antonio Conte (AFP Photo/Miguel MEDINA
O meio-campista Christian Eriksen deu o recado para o treinador Antonio Conte: não quer passar a maior parte do tempo no banco de reservas. Em coletiva de imprensa pela seleção dinamarquesa, o ex-jogador do Tottenham mostrou insatisfação e frustração com sua pequena participação desde que foi contratado em janeiro.
- Eu não quero sentar no banco a temporada inteira. Eu espero que essa não seja a intenção do técnico ou do clube. Será uma temporada cheia e eu espero jogar. Há muita expectativa em mim, as pessoas pensaram que eu faria diferença todo jogo, mas não aconteceu. Eu tive altos e baixos depois da quarentena. Tive um bom início com a Inter e agora vivo uma nova situação.O dinamarquês foi titular na estreia da equipe contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano, mas começou no banco nos duelos contra o Benevento e a Lazio, sendo que na última partida nem foi aproveitado na segunda etapa. Eriksen irá jogar pela seleção dinamarquesa contra a Islândia pela Liga das Nações neste domingo.

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