Christian Eriksen quer ter mais tempo como titular na Inter de Milão

O meio-campista Christian Eriksen deu o recado para o treinador Antonio Conte: não quer passar a maior parte do tempo no banco de reservas. Em coletiva de imprensa pela seleção dinamarquesa, o ex-jogador do Tottenham mostrou insatisfação e frustração com sua pequena participação desde que foi contratado em janeiro.

- Eu não quero sentar no banco a temporada inteira. Eu espero que essa não seja a intenção do técnico ou do clube. Será uma temporada cheia e eu espero jogar. Há muita expectativa em mim, as pessoas pensaram que eu faria diferença todo jogo, mas não aconteceu. Eu tive altos e baixos depois da quarentena. Tive um bom início com a Inter e agora vivo uma nova situação.O dinamarquês foi titular na estreia da equipe contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano, mas começou no banco nos duelos contra o Benevento e a Lazio, sendo que na última partida nem foi aproveitado na segunda etapa. Eriksen irá jogar pela seleção dinamarquesa contra a Islândia pela Liga das Nações neste domingo.