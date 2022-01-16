O meia CHristian Eriksen está próximo de retornar à Premier League. Segundo o "The Times", o atleta, que rescindiu contrato com a Inter de Milão e está livre no mercado, desperta o interesse de diversos clubes da Inglaterra e poderia ser anunciado por uma nova equipe ainda nesta semana.O jogador, que não atua desde a partida entre Dinamarca e FInlândia pela última Eurocopa, também é alvo de outros clubes da Europa, mas a sua prioridade é retornar para o Reino Unido, onde fez sucesso entre 2013 e 2020 com a camisa do Tottenham.