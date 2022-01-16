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Christian Eriksen está próximo de retornar à Premier League

Meia rescindiu contrato com a Inter de Milão, mas não joga desde que sofreu um mal súbito na Eurocopa. Diversos clubes procuram pelos serviços do dinamarquês...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 09:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 09:26

O meia CHristian Eriksen está próximo de retornar à Premier League. Segundo o "The Times", o atleta, que rescindiu contrato com a Inter de Milão e está livre no mercado, desperta o interesse de diversos clubes da Inglaterra e poderia ser anunciado por uma nova equipe ainda nesta semana.O jogador, que não atua desde a partida entre Dinamarca e FInlândia pela última Eurocopa, também é alvo de outros clubes da Europa, mas a sua prioridade é retornar para o Reino Unido, onde fez sucesso entre 2013 e 2020 com a camisa do Tottenham.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, os nomes dos clubes que procuraram pelos serviços de Eriksen ainda não foram revelados. No início de janeiro, Antonio Conte, comandante dos Spurs, afirmou que as portas estariam abertas para receber o meio-campista de 29 anos.
Com a camisa do Tottenham, o dinamarquês disputou 305 partidas, anotou 69 gols e contribuiu 90 assistências. O comandante dos Spurs pede reforços, mas ainda não foi atendido por Daniel Levy e a chegada do meia, sem custos, pode ser vista com bons olhos.
Crédito: ChristianEriksenestálivrenomercado(Foto:HANNAHMCKAY/POOL/AFP

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